АМКУ вимагає прозорості формування цін на ліки

Антимонопольний комітет України вимагає прозорості формування цін на лікарські засоби.

Як повідомила УНІАН прес-служба відомства, про це в четвер, 27 жовтня, заявив перший заступник голови комітету Рафаель Кузьмін під час круглого столу «Запобігання порушень законодавства про захист економічної конкуренції на ринках лікарських засобів».

Зокрема, перший заступник голови комітету закликав учасників заходу до співпраці та обміну інформацією з метою уникнення безпідставного підвищення цін на фармацевтичному ринку.

Свої пропозиції щодо вдосконалення методики оцінки Комітетом складових собівартості ліків висловили представники органів влади, бізнесу та юридичних фірм.

Велику зацікавленість у присутніх викликали також аспекти боротьби з фальсифікацією лікарських засобів і недобросовісною конкуренцією у вигляді поширення оманливої реклами.

Р.КУЗЬМІН також зазначив, що Комітет і надалі буде відстежувати ситуацію на фармацевтичному ринку і, у випадку виявлення порушень конкурентного законодавства, вживатиме відповідних заходів.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня АМКУ зобов`язав 10 найбільших вітчизняних виробників і 10 основних гуртових дистриб`юторів лікарських засобів утриматися від дій, які можуть призвести до економічно необґрунтованого підвищення цін або виникнення штучного дефіциту фармацевтичної продукції.