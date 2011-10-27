Курс НБУ на 28.10.11

Офіційний курс НБУ на 28.10.11100 USD США - 797.7000 (на 27 жовтня - 797.6200)100 EUR - 1119.8113 (на 27 жовтня - 1110.8454)10 RUR - 2.6377 (на 27 жовтня - 2.6089)Облікові курси банківських металів на 28.10.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-136247.16 (на 27 жовтня-136632.31)961XAG10Срібло-2676.28 (на 27 жовтня-2656.07)962XPT10Платина-127871.31 (на 27 жовтня-124907.29) 964XPD10Паладій-52089.81 (на 27 жовтня-51685.78)

Офіційний курс НБУ на 28.10.11 100 USD США - 797.7000 (на 27 жовтня - 797.6200) 100 EUR - 1119.8113 (на 27 жовтня - 1110.8454) 10 RUR - 2.6377 (на 27 жовтня - 2.6089) Облікові курси банківських металів на 28.10.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 136247.16 (на 27 жовтня - 136632.31) 961 XAG 10 Срібло - 2676.28 (на 27 жовтня-2656.07) 962 XPT 10 Платина - 127871.31 (на 27 жовтня - 124907.29) 964 XPD 10 Паладій - 52089.81 (на 27 жовтня - 51685.78)

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