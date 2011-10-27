Головне на 27 жовтня

Фінанси

ЄС визначився з умовами рекапіталізації банків

Брюссель. Лідери країн - членів Європейського Союзу домовилися про умови рекапіталізації банків у рамках подолання фінансової кризи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив на прес-конференції після завершення засідання Європейської Ради прем`єр-міністр головуючої в ЄС Польщі Дональд ТУСК.

«Після коротких, але гарячих дебатів ми додали наші елементи, і тепер рекапіталізація стане можливою», - сказав він.

«Було важливо ухвалити це рішення спочатку серед 27-ми країн - членів ЄС. Усі дії єврогрупи не повинні підривати єдності ЄС», – додав польський прем`єр.

У свою чергу міністр фінансів Польщі Яцек РОСТОВСЬКИЙ зазначив, що відповідно до досягнутого рішенням, системні банки, що проходять процедуру стрес-тестів, повинні до 30 червня 2012 року довести частину капіталу високої якості у своєму капіталі до рівня у 9%.

«Це буде приватний капітал. Буде можливість конвертувати капітал більш низької якості у капітал високої якості, або брати його на ринку», - зазначив Я.РОСТОВСЬКИЙ.

При цьому, за його словами, у разі, якщо той чи інший банк буде не в змозі знайти такий капітал на ринку, тоді відповідна держава повинна вкласти частину коштів в обмін на участь в цьому банку. «Це не буде подарунком банкам», – підкреслив міністр.

При цьому, як зазначив Д.ТУСК, такий підхід до рекапіталізації банків буде діяти лише в тому випадку, якщо лідерам країн єврозони, зустріч яких розпочалася одразу після завершення засідання Європейської Ради, вдасться дійти згоди щодо інших пунктів пакета термінових заходів для подолання фінансової кризи.

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Лідери країн зони євро узгодили заходи щодо виходу з боргової кризи

Брюссель. Лідери країн-членів зони євро узгодили основні заходи щодо виходу з кризи суверенних боргів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомили після завершення засідання вранці 27 жовтня Президент Європейської Ради Херман Ван РОМПЕЙ і Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ.

«Ми не хочемо повторення деяких помилок з недавнього минулого. Приймаючи сьогодні рішення, ми закладаємо фундамент на майбутнє», - заявив Президент Європейської Ради.

«Пакет, який ми схвалили цієї ночі, – є всебічним пакетом, який підтверджує, що Європа робитиме все від неї залежне для збереження фінансової стабільності», - зазначив Президент Єврокомісії.

За підсумками засідання, яке в цілому продовжувалося близько 9 годин, – з 19.00 26 жовтня до 04.00 27 жовтня, лідерам країн-членів зони євро вдалося узгодити свої дії з кількох основних напрямків.

По-перше, країнам-членам зони євро вдалося домовитися з приватними кредиторами Греції про списання 50% її боргових зобов`язань шляхом обміну облігацій, починаючи з грудня наступного року. При цьому незмінним залишається поставлене перед Грецією завдання про зниження її державного боргу до 120% ВВП до 2020 року. За словами Президента Єврокомісії, ця домовленість дає можливість розпочати другу програму допомоги Греції на загальну суму майже 100 млрд. євро до кінця цього року.

По-друге, країни-члени зони євро домовилися про нові можливості використання Європейського механізму фінансової стабільності – спеціального антикризового фонду, створеного для допомоги країнам, які мають проблеми з борговими зобов`язаннями, - що дасть змогу в цілому збільшити ресурси цього фонду в 4-5 разів, або до майже 1 трлн. євро.

По-третє, лідери країн-членів єврозони домовилися про посилення економічного управління і ролі Європейської комісії у фіскальній координації і нагляді. При цьому визначено 10 заходів щодо посилення економічного управління в зоні євро.

По-четверте, Президенту Європейської Ради разом з Президентами Єврокомісії і Єврогрупи доручено визначити заходи з подальшого зміцнення економічного союзу, включаючи можливість внесення обмежених змін в угоду ЄС.

За словами Президента Європейської Ради, попередня доповідь про посилення економічного союзу буде представлена на розгляд саміту лідерів усіх 27-ми країн-членів ЄС у грудні з фіналізацією роботи над ним – у березні 2012 року.

Крім того, увечері 26 жовтня лідери країн-членів ЄС на засіданні Європейської Ради узгодили заходи з рекапіталізації банків, які, зокрема, припускають збільшення частки статутного капіталу системних банків до активів, зважених на ризики, до 9% до червня 2012 року.

За попередніми оцінками Європейської банківської адміністрації, системним банкам належить збільшити свій статутний капітал на 106 млрд. євро шляхом залучення приватного капіталу, а в разі неможливості – шляхом участі країн-членів ЄС в рекапіталізації в обмін на частку в цих банках.

В цілому технічні подробиці досягнутих минулою ночі угод планується доопрацювати найближчими тижнями на експертному рівні.

«Порівняно із ситуацією 8 або 10 років тому, тиск, який завдають лідери один на одного, став набагато ефективнішим, як показали події останніх днів. Сьогодні жоден уряд не може дозволити собі недооцінювати можливих наслідків, приміром, держборгу або «пузиря» на ринку нерухомості в іншій країні-члені зони євро на власну економіку – вони будуть покарані виборцями і ринками. Подвійний тиск став ефективнішим, оскільки на кону – гроші платників податків», - підсумував нічне засідання лідерів країн-членів зони євро Х. Ван РОМПЕЙ.

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Долар та євро подорожчали на відкритті міжбанківської торгової сесії

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися ростом котирувань - 8,0060/8,0110 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту знизилися до 0,2616/0,2620, котирування по євро-гривні пішли вгору - 11,1425/11,1495. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли - 1,3927/1,3929 (вівторок - 1,3891/1,3893).

У вівторок, 26 жовтня, Нацбанк на ринок не виходив.

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Індекс реальної зарплати в Україні за 9 місяців виріс на 8%

Індекс реальної заробітної плати в Україні у січні-вересні 2011 року виріс на 8%. Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними Держстату, у вересні індекс реальної зарплати виріс на 1,5% порівняно з серпнем і на 9,9% порівняно з вереснем 2010 року.

Найвищий ріст індексу зарплати в Україні у січні-вересні зафіксований у Київській (12,7%), Донецькій (10,7%), Запорізькій і Волинській областях (по 9,5%), найнижчий - у Севастополі (2,2%), Херсонській (3,1%) і Рівненській областях (3,6%).

Довідка УНІАН. Індекс реальної заробітної плати в Україні у січні-вересні 2010 року склав 9,8%, у вересні минулого року - 10,8%.

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ПЕК

Кабмін затвердив зміни в Статуті «Нафтогазу» у зв`язку зі збільшенням капіталу компанії

Кабінет Міністрів України своєю постановою затвердив зміни до Статуту НАК «Нафтогаз України» у зв`язку із збільшенням статутного капіталу компанії на 3,5 млрд. грн. – до 45 млрд. 840,905 млн. грн.

Відповідна постанова Кабміну (№1081 від 26 жовтня) обнародувана на Урядовому порталі.

Згідно з документом Міністерству енергетики і вугільної промисловості доручено вжити заходи для державної реєстрації змін у Статут НАК «Нафтогаз України».

Нагадаємо, 23 травня Кабінет міністрів України своєю постановою збільшив статутний фонд НАК «Нафтогаз України» на 3,5 млрд. грн. – до 45 млрд. 840,905 млн. грн.

Згідно з документом, акції будуть сплачені облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) терміном обігу 5-7 років. Процентна ставка за облігаціями не повинна перевищувати 9% річних.

Нагадаємо, капіталізувати «Нафтогаз України» за рахунок випуску ОВДП уряд розпочав ще влітку 2009 р.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Острозька міськрада змінила свою думку і дозволила добудову нових енергоблоків на ХАЕС

Сьогодні депутати Острозької районної ради, що на Рівненщині, погодили будівництво двох додаткових ядерних енергоблоків на сусідній Хмельницькій АЕС за рахунок російського кредиту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Української народної партії, за погодження розміщення двох нових ядерних енергоблоків неподалік Острога проголосували 27 депутатів з фракцій БЮТ, Партії регіонів, «Фронту змін», Народної партії та «Сильної України».

Проти проголосували депутати з фракцій УНП, ВО «Свобода» та «Нашої України».

На переконання голови Рівненської УНП Світлани НІКОЛІНОЇ, таке рішення свідчить про згортання демократичних процесів в країні. Вона розказала, що ще «4 серпня дане питання теж виносилося на розгляд сесії. Проте тоді для прийняття рішення не вистачило одного голосу».

«Тепер же депутати Острозької районної ради, які два місяці тому не дозволяли розміщувати біля свого району додаткові ядерні блоки, сьогодні раптом змінили свою думку і під тиском голови райдержадміністрації Василя ДУМИ першими в області прийняли ганебне рішення про добудову Хмельницької АЕС».

Вона також назвала ганебним той факт, що «за прийняття цього рішення голосували такі псевдоопозиційні фракції, як «Фронт Змін» та БЮТ, які в Острозькій районній раді стали активними сателітами влади та Партії регіонів і повністю їм підпорядковані».

«Незрозумілою залишається позиція обласної організації «Батьківщина», представники якої, як відомо, є активними противниками добудови ХАЕС, а в Острозькій районній раді члени БЮТ, навпаки, активно лобіюють це питання, незважаючи на протилежну точку зору своїх виборців», – підсумував член Центрального проводу УНП Олександр ДЖИГИРЕЙ.

Як повідомляв УНІАН, цього року у прилеглих до ХАЕС населених пунктах Рівненщини було проведено низку громадських слухань про доцільність добудови нових енергоблоків на ХАЕС. Однак на жодному з цих слухань жителі територій та представники громадськості не надали позитивної відповіді щодо добудови нових блоків на ХАЕС.

Верховна Рада України, згідно з діючим законодавством, під час прийняття рішення щодо нарощування потужностей на ХАЕС повинна врахувати і думку населення прилеглих територій.

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«Укртрансгаз» узгодив режими роботи ГТС за ужгородським напрямом на 2012 рік

Представники ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» узгодили з компаніями Eustream (Словаччина), OMV (Австрія) і Snam Rete Gas (Італія) режими роботи газотранспортної системи (ГТС) за ужгородським напрямом на 2012 рік.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні зазначається, що зокрема, сторони обговорили і узгодили терміни проведення планово-профілактичних і ремонтних робіт на національних газотранспортних системах і обсяги транспортування під час їх виконання.

Компанія відзначає, що рішення цих питань забезпечить мінімальні скорочення транзиту газу через газотранспортні системи під час проведення профілактичних і ремонтних робіт, за рахунок синхронізації графіків цих робіт. Разом з тим, своєчасне і ефективне виконання ремонтних робіт забезпечує надійність і безперебійність подачі газу кінцевим споживачам.

Також під час робочої зустрічі сторони обмінялися інформацією щодо результатів роботи в 2011 році та планів на 2012 рік.

Зокрема, представники Eustream (Словаччина) проінформували про проведення робіт на ГТС Словаччини, які передбачають встановлення нових більш екологічних і економічних газоперекачувальних агрегатів (ГПА) і виведення з експлуатації застарілого устаткування. На період проведення робіт можливе зменшення пропускної спроможності Словацької ГТС - до 20%.

Австрійські колеги проінформували присутніх, що завершено роботи з підключення перемичок для можливості подачі газу в реверсивному режимі - з боку Італії до Австрії. У рамках зустрічі була здійснена робоча поїздка на КС «Нойштіфт», обладнану електроприводними газоперекачувальними агрегатами (ЕГПА) потужністю 7,4 МВт.

Фахівці Snam Rete Gas (Італія) поділилися планами на 2012 рік. Очікується, що обсяги відбору газу споживачами Італії з боку газовимірювальної станції (ГІС) «Травізо» (ужгородський газотранспортний коридор) у 2012 році можуть зменшитись у разі відновлення подачі газу з Лівії.

В результаті зустрічі підписано відповідний протокол, була відзначена висока ефективність проведення цих зустрічей та їх важлива роль в забезпеченні надійності й безперебійності транзиту газу європейським споживачам.

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» є оператором газотранспортної системи України.

Станом на 1 січня 2011 року газотранспортна система ДК «Укртрансгаз» складається з 72 компресорних станцій, 110 цехів і 1451 газорозподільних станцій. Довжина магістральних газопроводів і газопроводів-відведень становить 38,6 тис. км, МГ – 22,2 тис. км і 16,4 тис. км газовідводів. Пропускна спроможність ГТС України становить: на вході – 288 млрд. куб. м, на виході – 178,5 млрд. куб. м, зокрема до країн Європи – 142,5 млрд. куб. м.

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Соцполітика

Кабмін створив Консультаційну раду для покращення соціального захисту ветеранів війни

Кабінет міністрів створив Консультаційну раду з питань покращення соціального захисту ветеранів війни.

Згідно з текстом урядової постанови №1078 від 26 жовтня 2011 року, розміщеним на офіційному сайті Кабміну, також затверджено положення про консультаційну раду.

До складу ради входять: віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики (голова ради), заступник міністра соцполітики (заступник голови ради), перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, перший заступник міністра регіонального розвитку, заступник міністра фінансів, заступник голови Держслужби з питань інвалідів і ветеранів та інші.

Консультаційна рада з питань покращення соціального захисту ветеранів війни є тимчасовим органом уряду, створеним для підготовки пропозицій щодо покращення соціального захисту ветеранів війни.

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Кабмін спростив порядок реєстрації безробітних у центрах зайнятості

Кабінет міністрів України спростив порядок реєстрації безробітних у центрах зайнятості, дозволивши їм вставати на облік у центрах, незалежно від місця реєстрації проживання.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства соціальної політики, розміщеному на офіційному урядовому сайті.

Згідно з повідомленням, Кабмін 26 жовтня вніс зміни до порядку реєстрації, перереєстрації і ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних.

Ухваленим рішенням, зокрема, передбачено, що громадянин може звернутися із заявою про допомогу в працевлаштуванні чи наданні (відновленні) статусу безробітного до центру зайнятості не за місцем реєстрації проживання, якщо такий громадянин не зареєстрований в інших центрах зайнятості.

Передбачається, що це рішення дасть громадянам право вибору місцевості та місця роботи, а також сприятиме покращенню пошуку роботи.

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Фондовий ринок

Індекс Української біржі показав сьогодні рекордне зростання - на 8,64%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 27 жовтня, показав рекордне зростання, зрісши на 8,64% - до 1500,04 пункту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.

Загальний обсяг торгів на біржі склав 226 млн. 215 тис. грн., з них на терміновому ринку - 111 млн. 114 тис. грн.

Індекс ПФТС за підсумками сьогоднішніх торгів зріс на 4,93% - до 556,82 пункту.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 193 млн. 414 тис. грн.

Нагадаємо, європейські ринки акцій відкрилися сьогодні різким зростанням після того, як лідери єврозони вночі домовилися посилити Європейський фонд порятунку (EFSF) і досягли угоди з приватними кредиторами про списання половини боргів Греції.

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Транспорт/Зв`язок

Україна наполягає на передачі маяків ЧФ Росії в своє управління – дипломат

Україна наполягає на передачі об`єктів навігаційно-гідрографічного забезпечення, які використовує в Криму Чорноморський флот Росії, в своє управління.

Про це УНІАН повідомив високопоставлений дипломат.

«Україна займає дуже зрозумілу позицію, і тут немає ніяких змін – об`єкти гідрографії мають бути передані українській стороні», - сказав він.

Співрозмовник агентства зазначив, що вислови посла РФ в Україні Михайла ЗУРАБОВА щодо цієї теми були зроблені після візиту міністра оборони РФ Анатолія СЕРДЮКОВА до Києва.

«Я знаю, що ніяких рішень не було прийнято. Можна говорити про попередні домовленості. Це питання стоїть на порядку денному відповідної підкомісії, яку очолюють заступник міністра закордонних справ України Руслан ДЕМЧЕНКО і заступник морського іністра закордонних справ – статс-секретар Росії Григорій КАРАСІН. Рішення з цього питання може прийняти тільки ця підкомісія, і далі винести на затвердження на найвищий рівень», - відзначив він.

За словами дипломата, рішення цього питання залежатиме від термінів проведення наступного засідання Міждержавної українсько-російської комісії на рівні Президентів, але терміни її проведення ще не визначені.

Він не виключив, що, можливо, відбулося зближення позицій, але питання дуже не просте і вимагатиме ще якогось часу для обговорення.

Окрім цього, дипломат зазначив, що коли підписувалися перші угоди щодо функціонування ЧФ РФ на території України, деякі питання не були до кінця продумані.

«Росія вважає, що маяки мають знаходиться в її оперативному управлінні для обслуговування ЧФ РФ, у той же час усі розуміють, що це обладнання не може служити тільки військовим кораблям. Маяки мають служити всім - і торговим, і риболовецьким, і іншим судам», - сказав він.

При цьому дипломат зазначив, що ніхто не оскаржує того, що об`єкти гідрографії належать Україні. «Інше питання, хто ними користується і на яких умовах. Саме навколо цього відбувається дискусія», - сказав дипломат.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня посол РФ в Україні Михайло ЗУРАБОВ заявив, що Росія і Україна погоджували питання використання українських маяків Чорноморського флоту РФ. За інформацією посла, найближчим часом очікується підписання угод стосовно використання військовими ЧФ РФ українських маяків та об`єктів гідрографії, розташованих у Криму.

«Зараз підхід у використанні навігаційної інфраструктури вже узгоджений. Рішення знайдене і відпрацьовуються деталі. Використання маяків, інфраструктури, об`єктів гідрографії, звісна річ, є проблемою в роботі флотів, але найближчим часом ми зможемо ознайомити громадськість з нашими рішеннями», - сказав М.ЗУРАБОВ.

2 серпня Господарський суд Криму виніс ухвалу, що маяки Чорноморського флоту РФ найближчим часом мають бути вилучені українськими судовими виконавцями.

У МЗС України заявили, що вважають, що питання щодо використання об`єктів забезпечення навігаційно-гідрографічного забезпечення (НГЗ) мореплавства в Чорному і Азовському морях має вирішуватися шляхом переговорів.

Директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН зазначав, що російська сторона відмовляється від виконання рішень українського суду, посилаючись на їх невідповідність регламенту вирішення спірних питань, передбачених базовими угодами щодо Чорноморського флоту РФ.

О.ВОЛОШИН запевнив, що під час переговорів українська сторона докладе зусиль, щоб вирішити це питання без зайвого політизування, але з повним дотриманням національних інтересів України.

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Залізниці України планують розмістити трирічні облігації на 1,8 млрд. грн.

Залізниці України планують розмістити трирічні облігації з щоквартальною виплатою відсотків на загальну суму в 1,8 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії "Спарта капітал", яка виступає андеррайтером випуску.

Ставка прибутковості за паперами становить 14,5% річних.

Розмістити облігації планується в четвертому кварталі цього року.

При цьому в компанії не уточнили, які саме підприємства, що входять до складу залізниць України, планують розміщувати облігації.

Нагадаємо, органом управління залізничним транспортом загального користування є Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), яка була створена в грудні 1991 р. До сфери управління "Укрзалізниці" входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна і Придніпровська залізниці.

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30 жовтня УЗ на годину припинить роботу автоматизованих систем роботи з клієнтами

30 жовтня з 4 години за літнім часом до 4 години за зимовим часом доступ до автоматизованих систем «Укрзалізниці», таких як АС «Клієнт», АС МЕСПЛАН та АС «Обіг вантажовідправників» буде припинено у зв`язку з роботами з переведенням автоматизованих технологічних систем залізничного транспорту на зимовий час.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Нагадаємо, у зв`язку з прийнятим Верховною Радою України рішенням про перехід на зимовий час графік руху потягів «Укрзалізниці» в далекому, міжнародному і транзитному сполученні потребує коригування в стислі терміни.

У зв`язку з цим «Укрзалізниця» рекомендує пасажирам уточнювати час відправлення потягів на станції відправлення через перехід на зимовий час, повідомляє прес-служба відомства.

Вперше різниця в часі з Росією, Білоруссю і Молдовою становитиме 2 години.

Потяги з України прибуватимуть на кордон з країнами СНД із запізненням на годину пізніше, а з країн СНД – на годину раніше. Відповідно, графік руху потребує узгодження не тільки пасажирського руху (включаючи приміський), а й вантажного в єдину систему.

Залізничники обіцяють розробити і погодити новий графік з країнами СНД до 3 грудня п.р. З 30 жовтня по 3 грудня пасажирам, які придбали квитки на міжнародні і транзитні потяги рекомендується уточнювати час відправлення свого потягу на станції відправлення.

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Міжнародні відносини

Європарламент: вирок Тимошенко містить ризики для угоди про асоціацію

Брюссель. Європарламент вважає, що збереження вироку колишньому прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО у нинішньому вигляді містить ризики для укладення угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції Європарламенту, схваленій сьогодні на пленарній сесії в Страсбурзі більшістю голосів.

“(Європарламент – УНІАН) дотримується думки, що неможливість перегляду вироку Ю.ТИМОШЕНКО матиме ризики для укладення угоди про асоціацію та її ратифікації, відштовхуючи країну від реалізації європейської перспективи; висловлює стурбованість певними ознаками зменшення демократичних свобод та можливої інструменталізації державних інституцій з упередженою метою вимоги політичного реваншу”, - написано у 7-му пункті резолютивної частини документу.

Депутати висловили жаль з приводу того, що засудження колишнього прем’єр-міністра України стало порушенням прав людини та зловживанням судовою владою з метою політичного придушення лідируючого опозиційного політика в Україні. При цьому депутати підкреслили, що до Ю.ТИМОШЕНКО “було вибірково застосовано” з політичною метою положення Кримінального кодексу, схвалені ще за радянських часів, які не відповідають європейським та міжнародним стандартам.

У резолюції висловлюється стурбованість з приводу того, що судовий процес проти Ю.ТИМОШЕНКО суперечить проголошеним українським урядом зобов’язанням дотримуватися демократії та європейських цінностей.

У зв’язку з цим депутати закликали українську владу забезпечити чесний, прозорий та неупереджений апеляційний процес для Ю.ТИМОШЕНКО, і наголосили, що колишньому прем’єру має бути дозволено брати повноцінну участь в політичному житті України зараз і під час наступних виборів.

Депутати Європарламенту також висловили стурбованість щодо триваючого утримування під вартою колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, незважаючи на те, що ніякого вироку щодо нього, і щодо ряду інших колишніх урядовців поки не проголошено.

“(Європарламент – УНІАН) наполягає, що всі судові процедури проти колишніх та нинішніх високопосадовців мали б проводитися у відповідності до європейських стандартів чесності, неупередженості, прозорості та незалежності”, - наголошується в шостому пункті резолюції.

Депутати підкреслили, що посилення принципу верховенства права та внутрішні реформи, включаючи боротьбу з корупцією, необхідні не лише для укладення угоди про асоціацію між Україною та ЄС, однак і для консолідації демократії в Україні.

Водночас депутати Європарламенту закликали усі політичні сили України провести чесні та прозорі дебати щодо політичного процесу схвалення рішень і висловили наполягання щодо того, що можливі помилки в цьому процесі мали б розглядатися слідчими парламентськими комітетами.

В документі висловлюється тривога щодо повідомлень про погіршення стану свободи засобів масової інформації в Україні і міститься заклик до влади забезпечити захист ЗМІ від будь-яких – прямих чи опосередкованих – спроб контролювати їх.

Депутати також підтримали рекомендації Венеціанської комісії щодо проекту нового закону про вибори депутатів в Україні і висловили думку щодо того, що ці рекомендації потрібно було б схвалити українському парламенту, і не лише парламентській більшості, а в результаті консультацій з опозицією та представниками громадянського суспільства.

В своїй резолюції Європарламент наголосив на визнанні європейської перспективи України.

“(Європарламент – УНІАН) дотримується думки, що поглиблення відносин між ЄС та Україною і факт надання Україні європейської перспективи мають велике значення і в інтересах обох сторін; визнає прагнення України відповідно до статті 49 Угоди ЄС, за умови виконання всіх критеріїв, в тому числі поваги до принципів демократії, прав людини, фундаментальних свобод та верховенства права”, - написано в першому пункті резолютивної частини документу.

Депутати також привітали досягнення згоди щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, наголосивши, що це може стати солідною базою для “можливого завершення” переговорів про угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

Європарламент також висловив думку, що нещодавнє рішення лідерів ЄС відкласти візит українського Президента Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя, запланований на 20 жовтня, надало “чудову можливість звернути увагу на серйозну стурбованість, яка була передана українському уряду та відновити конструктивний діалог, який може привести до парафування угоди про асоціацію, за умови значного прогресу в технічних питаннях, що залишилися, та ключових політичних перешкодах”.

При цьому в документі міститься заклик до Ради ЄС та Єврокомісії запланувати нову зустріч з українським Президентом ще до саміту ЄС-Україна, запланованого на грудень цього року

Депутати також закликали Єврокомісію підтримати судову реформу в Україні за рахунок кращого використання програми ЄС щодо підвищення компетенції, а також розглянути можливість створення Консультативної групи високого рівня для допомоги Україні в її зусиллях добитися відповідності з європейським законодавством, зокрема, в сфері юстиції.

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МЗС: Україна не хоче укладати безстрокову Угоду про асоціацію з ЄС

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що Україна не хоче укладати безстрокову Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу директор департаменту інформаційної політики МЗС Олег ВОЛОШИН.

«Ми не хочемо укладати безстрокову угоду. Це означає, що Україна і 20, і 30 років може залишатися в таких самих відносинах асоціації з Європейським Союзом», – сказав він.

На думку О.ВОЛОШИНА, закріплення кінцевої дати дії угоди спонукатиме ЄС перейти на інший рівень відносин з Україною в майбутньому.

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Завтра в Україні без опадів, вдень - 10-15° тепла

У п’ятницю, 28 жовтня, в Україні буде малохмарно, без опадів. Вночі та вранці у західних областях місцями туман, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-східний, на півдні та сході північно-східний, 5-10 м/с, в Криму окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі – 6-1° морозу, на узбережжі морів - від 2° морозу до 3° тепла; вдень - 5-10° тепла, в західних, Одеській областях та Криму - 8-13° тепла; на Закарпатті вночі - 0-5° тепла, вдень - 10-15°.

По Київській області без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-1° морозу, вдень - 5-10° тепла.

У Києві без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі – 3-1° морозу, вдень - 8-10° тепла.

УНІАН