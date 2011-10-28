Україна проаналізує роботу Митного союзу для визначення ступеня інтеграції

Україна має намір проаналізувати результати роботи Митного союзу для визначення ступеня інтеграції до цієї структури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив у інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы».

«Ми хочемо зараз подивитися, як працюватиме реально Митний союз, які він дасть реальні переваги», - заявив М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що Україна обрала для себе шлях різно-швидкісної і різно-рівневої інтеграції.

«Україна обрала досить простий шлях... різно-швидкісної інтеграції, різного рівня інтеграції», - заявив М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що такий варіант, при чому не тільки для України, але й для інших країн, був підтриманий прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

«До речі, на останній зустрічі голів урядів СНД Володимир Володимирович ПУТІН запропонував таку конструкцію для всіх країн СНД. Нехай країни СНД приєднуються (до Митного союзу (МС)-УНІАН) у тій мірі, в якій вони вважають це для себе вигідним", - заявив М.АЗАРОВ.

Також він зазначив, що вважає позицію Росії щодо подальших шляхів інтеграції України прагматичною.

«Вона абсолютно прагматична. Я в цьому переконався, по-перше, на конкретних діях російської сторони (що дуже важливо, оскільки декларації іноді можуть розходитися з практичними діями), як на практичних діях, так і у розмовах із керівництвом. Мені ця позиція імпонує. Вона абсолютно прагматична. Вона виходить із розуміння наших особливостей, із розуміння того, що ми не можемо робити різких якихось рухів. Ми повинні чітко, обережно прораховувати", – сказав М.АЗАРОВ.

Нагадаємо, що Єдиний економічний простір Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану повноцінно запрацює з 2012 року.

Раніше Росія називала вступ України до Митного союзу необхідною умовою для зниження ціни на газ.

Зараз прем`єр-міністр України М.АЗАРОВ ніяк не пов`язує газові переговори зі вступом України до МС.