Янукович сьогодні відвідає Львівську область. Опозиція зустрічатиме акціями протесту

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні здійснить робочу поїздку до Львівської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомили УНІАН поінформовані джерела, В.ЯНУКОВИЧ має намір оглянути нові зразки продукції Львівського автобусного заводу, а також відвідати Львівський стадіон до Євро-2012, офіційне відкриття якого заплановане на 29 жовтня.

Представники політичних сил, які входять до Комітету опору диктатурі Львівщини (КОД), 27 жовтня на прес-конференції у Львові заявили, що мають намір зустріти В.ЯНУКОВИЧА акціями протесту під гаслом «Янукович – червона картка України».

Як зазначили представники КОД, вони очікуватимуть прибуття Президента на Львівський автобусний завод масовим пікетом опозиційних сил.

Голова фракції ВО «Свобода» у Львівській міській раді Руслан КОШУЛИНСЬКИЙ повідомив УНІАН, що «Свобода» зустріне протестами приїзд Президента у Львів і приєднається також до всіх акцій, організованих Комітетом опору диктатурі».

Він також зазначив, що остаточні форми і місця проведення протестних акцій наразі узгоджуються.

За інформацією джерел, прибуття глави держави на львівське летовище очікується о 12.30-12.45. Цього ж дня близько 18.00 планується відліт Президента зі Львова.