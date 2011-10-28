ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 28 жовтня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «З сьогоднішнього дня здати валюту стане трохи простіше», в якому пише: з 28 жовтня здати валюту в обмінник або касу банку стане простіше - для цього достатньо пред`явити будь-який документ, що посвідчує особу. При цьому «ксерити» документ касири не будуть. А ось придбати валюту, як і раніше, можна буде тільки за паспортом...

http://delo.ua/finance/s-segodnjashnego-dnja-sdat-valjutu-stanet-nemnogo-prosche-166878/

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Також «Діло» в публікації «Великого виробника соди в Україні визнали банкрутом» пише: Господарський суд Луганської області 25 жовтня припинив достроково процедуру санації і визнав банкрутом другого за величиною виробника соди компанію "Лисичанська сода" (Луганська область), почавши ліквідаційну процедуру терміном на 12 місяців до 25 жовтня 2012...

http://delo.ua/business/krupnogo-proizvoditelja-sody-v-ukraine-priznali-bankrotom-166905/

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«Діло» в публікації «У Європі готують Януковичу останнє попередження» пише: на фоні заяви Європарламенту про вибірковість у рішеннях судів України та чергове перенесення слухання справи Юрія Луценка новина про амністію екс-чиновника Черновецького викликала бурхливу реакцію в рядах опозиції...

http://delo.ua/ukraine/itogi-dnja-v-evrope-gotovjat-janukovichu-poslednee-preduprezhdenie-166900/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Газпром» знову поступився в Німеччині », в якому пише: зниження цін на газ домігся черговий клієнт російського “Газпрому” в Європі - Verbundnetz Gas (VNG AG), один із найбільших постачальників газу в Східній Німеччині. Експерти відзначають, що зниження цін зараз домагаються практично всі споживачі "Газпрому" в Європі, включаючи Україну...

http://www.kommersant.ua/doc/1804926

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Ринок заправлять нафтою Brent», в якому пише: вже до кінця року українські інвестори отримають можливість торгувати ф`ючерсом на нафту марки Brent. Але це буде ринок для великих гравців, оскільки мінімальна ціна контракту на 1 барель складе не менше 1300 грн. Незважаючи на високий поріг входу на ринок, торговці упевнені в успіху нового інструменту, який дозволить їм хеджувати великі інвестиційні ризики...

http://kommersant.ua/doc/1804825

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Видання «Економічні відомості» публікує матеріал «Америка допоможе Україні», в якому пише: аргентинські порти зупинили відвантаження кукурудзи та сої на експорт. Україна готова покрити відсутні обсяги зернових в будь-який момент, зменшивши затовареність кукурудзою вітчизняних елеваторів...

http://markets.eizvestia.com/full/amerika-pomozhet-ukraine

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Навколо «Запоріжсталі» може виникнути новий конфлікт», в якому пишуть: «Метінвест» може збільшити свою участь у капіталі «Запоріжсталі». Перешкодити цим планам можуть російські акціонери підприємства...

http://markets.eizvestia.com/full/vokrug-zaporozhstali-mozhet-vozniknut-novyj-konflikt

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«Економічні відомості» публікують матеріал «Точка неповернення наближається», в якому пишуть: якщо в найближчі роки країна не залучить мільярдні інвестиції в сектор генерації, в галузі настане точка неповернення, після якої дефіцит електрики перетвориться із загрози на реальність...

http://markets.eizvestia.com/full/tochka-nevozvrata-blizitsya

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Газета «Сьогодні» у публікації «Останнє переведення стрілок: поїзди запізняться, а з Росією буде різниця 2 години» пише: в ніч з суботи на неділю (о 04.00) Україна переведе стрілки годинника на годину назад, можливо, в останній раз...

http://www.segodnya.ua/news/14303888.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Україна отримає дешевий газ і щорічні контракти з Росією» пише: суд у Стокгольмі та реформування "Нафтогазу" більше не потрібні...

http://www.segodnya.ua/news/14303894.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Новини з Європи потішили інвесторів» пише: оприлюднений вчора вранці план порятунку Європи призвів до різкого зростання курсу євро, а за ним і рубля до долара. За день російська валюта подорожчала до американської на 2,5% до 29,95 руб. / $

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1405657/rubl_vyehal_na_evro

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Також «Ведомости» у публікації «Норнікель» вирішив вибитися у світові лідери за капіталізацією» пишуть: російський «Норнікель» вирішив вибитися в світові лідери з капіталізації за рахунок закордонної експансії і стриманої дивідендної політики. Експерти вважають цю стратегію компанії надто амбітною...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1405655/konkistadory_iz_norilska

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Видання «Известия» в публікації «Газпром» просить в уряду допомоги в переговорах з Exxon» пише: російський концерн ніяк не може домовитися з американцями про те, куди має йти сахалінський газ...

http://izvestia.ru/news/505259

(УНІАН)