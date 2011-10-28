Грузія погодилася на вступ Росії до СОТ - ЗМІ

У четвер Грузія погодилася на вступ Росії до СОТ після того, як ЄС висунув свій ультиматум. Грузія дала свою згоду за умови, що Москва прийме компромісну пропозицію, розроблену швейцарськими посередниками - електронний обмін даними між Грузією і Росією на абхазькій і південно-осетинській ділянках держкордону. Питання контролю за переміщенням товарів на кордоні Росії з Південною Осетією і Абхазією було головною розбіжністю Росії та Грузії.

Раніше The Wall Street Journal писала, що ЄС чинить тиск на Грузію, вимагаючи пустити Росію в СОТ. За даними джерел газети голова управління Єврокомісії по Східній Європі, Кавказу та Центральної Азії Гуннар Віганд поставив Тбілісі ультиматум, заявивши, що, якщо Грузія знову завадить прийняти Росію до СОТ, ЄС буде голосувати за вступ країни в організацію без участі Тбілісі.

Генеральна рада СОТ може схвалити приєднання Росії до організації вже у грудні. Москва домагається вступу до СОТ вже 18 років, передає «Газета.Ru».