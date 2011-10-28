У 2012 році в Україні почне працювати система електронного документообігу

До 1 січня 2012 року буде настроєно обмін базами даних між усіма міністерствами і відомствами, а наступного року почне працювати система електронного документообігу (СЕД).

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Держкомінформнауки з посиланням на слова голови комітету Володимира СЕМИНОЖЕНКА.

В.СЕМИНОЖЕНКО відзначив, що використовувати повною мірою потенціал СЕД заважають консервативні традиції, поширені в чиновницькому середовищі. Деякі керівники, за його словами, не «квапляться відмовитися» від звичних форм роботи і перейти на електронний формат.

«Але робити це нас змушує само життя.., і впродовж наступного року СЕД вже почне повноцінно працювати», - наголосив В.СЕМИНОЖЕНКО.