У 2012 році в Україні почне працювати система електронного документообігу
13:25, 28 жовтня 2011Різне
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До 1 січня 2012 року буде настроєно обмін базами даних між усіма міністерствами і відомствами, а наступного року почне працювати система електронного документообігу (СЕД).
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Держкомінформнауки з посиланням на слова голови комітету Володимира СЕМИНОЖЕНКА.
В.СЕМИНОЖЕНКО відзначив, що використовувати повною мірою потенціал СЕД заважають консервативні традиції, поширені в чиновницькому середовищі. Деякі керівники, за його словами, не «квапляться відмовитися» від звичних форм роботи і перейти на електронний формат.
«Але робити це нас змушує само життя.., і впродовж наступного року СЕД вже почне повноцінно працювати», - наголосив В.СЕМИНОЖЕНКО.
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