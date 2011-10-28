Держагентство з інвестицій і управління нацпроектами 31 жовтня почне проведення роуд-шоу

Державне агентство з інвестицій і управління національними проектами 31 жовтня почне проведення роуд-шоу – презентації національних проектів України в 16 фінансових центрах світу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Держагентства Владислав КАСЬКІВ.

Відкриття роуд-шоу відбудеться в Лондоні за підтримки ЄБРР, представників європейських ділових кіл. На заході, як повідомив В.КАСЬКІВ, на відкритті буде присутній президент ЄБРР Томас МИРОВ.

Під час роуд-шоу будуть презентовані наступні проекти: LNG-термінал, “Олімпійська надія – 2022”, “Чисте місто”, “Відкритий світ”, “Енергія природи», а також кілька інших пріоритетних регіональних і галузевих проектів.

“Під час роуд-шоу ми презентуємо 4 безумовні інвестиційні переваги України. По-перше, вдале географічне положення – доступ до трьох стратегічних ринків: ЄС, Росія, Азія. По-друге, наявність висококваліфікованої та доступної робочої сили. По-третє, наявність величезного ринку, враховуючи, що в Україні 5 міст-мільйонників. По-четверте, це введення нових ефективних інструментів для інвесторів – єдине вікно, низькі податки, маркетингові дослідження”, - сказав В.КАСЬКІВ.

За інформацією Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами, роуд-шоу відбудеться в наступних містах. Турне-1: 31 жовтня – Лондон, 2 листопада – Відень, 3 листопада – Франкфурт-на-Майні, 4 листопада – Мадрид. Турне-2: 7 листопада – Нью-Йорк, 8 листопада – Х`юстон, 9 – Чикаго, 10 – Вашингтон. Турне-3: 14 листопада – Ель-Кувейт, 22 – Стамбул, 24 – Абу-Дабі. Турне-4: 12 грудня – Токіо, 13 грудня – Осока, 14 – Сеул, 15 – Гонконг, 19 – Шанхай.