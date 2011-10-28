Головне на 28 жовтня

Енергетика

Росія не пішла на поступки Україні, підписавши Харківські угоди.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив у інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы».

«Постає питання, на які поступки нам пішла Росія? Зараз, без Харківської угоди ціна газу у четвертому кварталі (для України) - 540 дол. за тис. кубометрів. Перепрошую, таких цін у Європі взагалі немає. Відкинемо 100 дол. за Харківською угодою – і отримаємо 440 дол.», – сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що по 440 дол. за тис. куб. м. купує газ Німеччина, яка на 2000 км. далі, ніж Україна.

«Дозвольте запитати, на які нам поступки пішли?», – риторично запитав український прем`єр.

Він також підкреслив, що керівництво РФ ніколи не йде на поступки на переговорах зі своїми партнерами.

«За час роботи з російським керівництвом – досить тривалий, починаючи з 2002 року, коли я почав працювати в уряді, – я твердо собі з’ясував: керівництво Росії не йде на поступки, воно йде на компроміси, це - так. Але на поступки, тим більше односторонні, – я такого не пригадую», – заявив М.АЗАРОВ.

Компроміс щодо ціни на газ буде зафіксований у великому пакеті, що визначатиме весь спектр відносин України і РФ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив у інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы».

«Це буде великий пакет документів, що визначають весь спектр наших взаємин», – сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, нарешті сторони наближаються до взаємовигідного компромісу.

При цьому прем`єр відмовився називати деталі цих домовленостей, зазначивши, що говоритиме про них тільки після того, як з`являться підписи під документом. Він також висловив надію, що результат переговорів незабаром буде відомий.

Відповідаючи на запитання, чи пов`язує Україна зниження ціни на газ зі вступом до Митного союзу, М.АЗАРОВ заявив: «Ні, не пов`язуємо».

Сьогодні Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання Генеральної прокуратури України про відновлення термінів на касаційне оскарження постанов цього ж суду про закриття кримінальних справ щодо декількох співучасників колишнього президента корпорації "Єдині енергетичні системи України" Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, після набуття законної сили вказаного рішення кримінальна справа разом з касаційними скаргами Генеральної прокуратури буде спрямована до Вищого спеціалізованого суду з розгляду кримінальних і цивільних справ для розгляду по суті.

З 21 по 28 жовтня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти не змінилися.

Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Зокрема, за даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 21 по 28 жовтня роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

на бензин А-80 - збереглися на рівні 9,64 грн./літр; на бензин А-92 - збереглися на рівні 10,06 грн./літр; на бензин А-95 - збереглися на рівні 10,30 грн./літр; на дизельне пальне - збереглися на рівні 9,61 грн./літр.

Фінанси Україна має намір проаналізувати результати роботи Митного союзу для визначення ступеня інтеграції до цієї структури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив у інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы».

«Ми хочемо зараз подивитися, як працюватиме реально Митний союз, які він дасть реальні переваги», - заявив М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що Україна обрала для себе шлях різно-швидкісної і різно-рівневої інтеграції.

«Україна обрала досить простий шлях... різно-швидкісної інтеграції, різного рівня інтеграції», - заявив М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що такий варіант, при чому не тільки для України, але й для інших країн, був підтриманий прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

«До речі, на останній зустрічі голів урядів СНД Володимир Володимирович ПУТІН запропонував таку конструкцію для всіх країн СНД. Нехай країни СНД приєднуються (до Митного союзу (МС)-УНІАН) у тій мірі, в якій вони вважають це для себе вигідним", - заявив М.АЗАРОВ.

Також він зазначив, що вважає позицію Росії щодо подальших шляхів інтеграції України прагматичною.

«Вона абсолютно прагматична. Я в цьому переконався, по-перше, на конкретних діях російської сторони (що дуже важливо, оскільки декларації іноді можуть розходитися з практичними діями), як на практичних діях, так і у розмовах із керівництвом. Мені ця позиція імпонує. Вона абсолютно прагматична. Вона виходить із розуміння наших особливостей, із розуміння того, що ми не можемо робити різких якихось рухів. Ми повинні чітко, обережно прораховувати", – сказав М.АЗАРОВ.

Державне агентство з інвестицій і управління національними проектами 31 жовтня почне проведення роуд-шоу – презентації національних проектів України в 16 фінансових центрах світу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Держагентства Владислав КАСЬКІВ.

Відкриття роуд-шоу відбудеться в Лондоні за підтримки ЄБРР, представників європейських ділових кіл. На заході, як повідомив В.КАСЬКІВ, на відкритті буде присутній президент ЄБРР Томас МИРОВ.

Під час роуд-шоу будуть презентовані наступні проекти: LNG-термінал, “Олімпійська надія – 2022”, “Чисте місто”, “Відкритий світ”, “Енергія природи», а також кілька інших пріоритетних регіональних і галузевих проектів.

“Під час роуд-шоу ми презентуємо 4 безумовні інвестиційні переваги України. По-перше, вдале географічне положення – доступ до трьох стратегічних ринків: ЄС, Росія, Азія. По-друге, наявність висококваліфікованої та доступної робочої сили. По-третє, наявність величезного ринку, враховуючи, що в Україні 5 міст-мільйонників. По-четверте, це введення нових ефективних інструментів для інвесторів – єдине вікно, низькі податки, маркетингові дослідження”, - сказав В.КАСЬКІВ.

За інформацією Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами, роуд-шоу відбудеться в наступних містах. Турне-1: 31 жовтня – Лондон, 2 листопада – Відень, 3 листопада – Франкфурт-на-Майні, 4 листопада – Мадрид. Турне-2: 7 листопада – Нью-Йорк, 8 листопада – Х`юстон, 9 – Чикаго, 10 – Вашингтон. Турне-3: 14 листопада – Ель-Кувейт, 22 – Стамбул, 24 – Абу-Дабі. Турне-4: 12 грудня – Токіо, 13 грудня – Осока, 14 – Сеул, 15 – Гонконг, 19 – Шанхай.

Податкова служба створить робочі групи для перевірки фінансово-господарської діяльності державних підприємств-монополістів.

Як заявив заступник голови Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр КЛИМЕНКО, відповідний проект розпорядження вже підготовлено, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

За його словами, податкові аудитори проаналізують повноту нарахування і сплати податків та інших платежів до бюджету.

Необхідність створення окремих груп для спостереження за державними активами в ДПСУ пояснюють тим, що саме ці підприємства на сьогодні мають значний податковий борг і явно потребують ефективних заходів з поліпшення адміністрування податкових зобов`язань.

"При роботі з держсектором наші фахівці мають намір розробити комплексний план з погашення заборгованості перед бюджетом, а також підготувати пропозиції про вдосконалення системи взаємодії ДПС та інших органів влади, які здійснюють управління державним майном або корпоративними правами держави", - відзначив О.КЛИМЕНКО.

Заступник голови податкового відомства також додав, що ДПСУ має намір долучити державні підприємства до експериментального сервісу «горизонтального моніторингу» - онлайн-аудиту поточної діяльності з наданням платнику податків відомості про сумнівних контрагентів.

Ріст ВВП за січень-вересень 2011 року за попередніми підрахунками складає 5,3%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі, посилаючись на інформацію першого заступника міністра економрозвитку Вадима КОПИЛОВА.

За 9 місяців 2011 року загальний об`єм кредитних ресурсів, повідомив В. КОПИЛОВ, наданих банками в економіку України, збільшився на 9,3%, або на 67,6 млрд. грн., склавши 791,6 млрд. грн.

За його словами, відновлення кредитування сприяло росту ділової активності.

За 9 місяців з початку року збільшення виробництва вітчизняної продукції в агропромисловому комплексі складає 13,7%, збільшення обсягів промислового виробництва склало 8,6%, а прибуток підприємств виріс на 30,9% і склав 65 млрд. грн.

Ріст прибутків сприяв активізації інвестиційної діяльності - інвестиції в основний капітал збільшилися на 15,9%, підкреслив В. КОПИЛОВ.

Крім того, він зазначив, що за 9 місяців поточного року індекс споживчих цін збільшився лише на 4,2% (за відповідний період 2010 року - 7,4%, у 2009 році - 9,1%, у 2008 році - 16,1%).

При цьому, у січні-серпні середньомісячна заробітна плата штатного працівника виросла на 18,1% (порівняно з січнем-серпнем 2010 року) і складала 2550 грн.

Ріст реальної середньомісячної заробітної плати складав 7,7%, мінімальна заробітна плата підвищена на 8,4%.

Національний банк України прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України цього року на рівні 4,8-5%, інфляцію 8,5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході щорічної конференції Fitch повідомив директор генерального економічного департаменту НБУ Ігор ШУМИЛО.

При цьому він повідомив, що на 2012 рік Нацбанк прогнозує зростання ВВП не менше 4% та інфляцію 7,6%.

Також він зазначив, що за оцінками НБУ зростання ВВП за підсумками січня-вересня цього року становило 5,4%.

При цьому він повідомив, що за оцінками Нацбанку, в III кварталі 2011 року, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, зростання ВВП становило 6,8%, а порівняно з II кварталом 2011 року - 3%.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує уповільнення зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2012 р. до 4%. Зростання ВВП цього року очікується на рівні 4,7%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в матеріалах щорічної конференції Fitch.

При цьому, за прогнозами рейтингового агентства, номінальний ВВП України в 2011 році становитиме 160,3 млрд. дол., в 2012 р. - 178,6 млрд. дол.

Також Fitch прогнозує середньорічну інфляції в Україні в 2011 році на рівні 9,5%, в 2012 році - 9%.

За оцінками Fitch, середньорічний курс гривні в 2011 році становитиме 8,1 грн./дол., у 2012 р. - 8,3 грн./дол.

Також, за прогнозами рейтингового агентства, золотовалютні резерви Національного банку України до кінця поточного року становитимуть 30,2 млрд. дол., а наприкінці 2012 року - 27,8 млрд. дол.

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