Генпрокуратура не має наміру закривати справу стосовно Кучми

Генеральна прокуратура не має наміру закривати кримінальну справу стосовно екс-президента України Леоніда КУЧМИ.

Про це заявив заступник генпрокурора Ренат КУЗЬМІН в ефірі телеканалу "Інтер" у п`ятницю увечері, повідомляють «Подробности».

"Кримінальна справа за звинуваченням екс-президента КУЧМИ закінчена. Зараз проходить стадія ознайомлення обвинувачуваного і його захисників з матеріалами справи", - сказав заступник генпрокурора.

"Ми плануємо після ознайомлення направити цю справу до суду, для розгляду справи по суті", - уточнив Р.КУЗЬМІН.

При цьому він нагадав, що до матеріалів справи, як докази долучені «плівки Мельниченка».

"Остаточну оцінку допустимості доказів дасть суд, який розглядатиме цю кримінальну справу. Тобто, на стадії слідства справу стосовно КУЧМИ припинено не буде", - підкреслив Р.КУЗЬМІН.

При цьому він уточнив, що "доказом провини КУЧМИ є не лише плівки".

"Суд має право не визнати доказами будь-які дані представлені слідством. Обгрунтовано це мотивувавши", - заявив Р.КУЗЬМІН.

"Тому, незалежно від того, яке було рішення Конституційного Суду, суд, що розглядав би справу КУЧМИ, міг відкинути будь-які докази, представлені прокурором. Будь-які. Правильно це мотивувавши", - додав Р.КУЗЬМІН.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура в березні цього року порушила кримінальну справу стосовно Л.КУЧМИ. Він звинувачується в перевищенні влади і службових повноважень, які привели згодом до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе (ч.3 ст.166 Кримінального кодексу в редакції 1960 року).

Л.КУЧМІ був обраний запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Наприкінці квітня Генпрокуратура завершила розслідування цієї справи.

2 вересня генеральний прокурор Віктор ПШОНКА заявив, що відомство має право скоротити для Л.КУЧМИ термін ознайомлення з кримінальною справою і направити справу до суду.