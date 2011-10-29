На виборах Президента Ірландії переміг поет Майкл Ді Хіггінс

70-річний поет, колишній міністр культури і член Лейбористської партії Майкл Ді ХІГГІНС переміг на виборах Президента Ірландії, хоча остаточні підрахунки ще не закінчені.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, його перемогу вже визнали всі шість кандидатів, які брали участь з ним у перегонах за посаду глави держави. За попередніми даними державної телерадіокомпанії РТЕ, М.Ді ХІГГІНСУ вдасться набрати понад 40% голосів. Незалежний кандидат Шон ГАЛЛАХЕР, який посідає друге місце з показником 30%, відкрито визнав свою поразку.

"Я зателефонував Майклу Ді ХІГГІНСУ, щоб привітати його з прекрасними результатами і перемогою в перегонах , - заявив Ш.ГАЛЛАХЕР. – Я висловлюю щиру підтримку його кандидатурі, і дякую за блискучу президентську кампанію".

Раніше М. Ді ХІГГІНСА з перемогою привітала решта кандидатів - Девід НОРІС, Дана Розмарі СКАЛОН, Мартін МАКГІННЕС, Гей МІТЧАЛЛ і Мері ДЕВІС.

Президентські вибори проходили в Ірландії в четвер. Точні результати голосування будуть оголошені сьогодні.