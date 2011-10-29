Проти Тимошенко розслідуються три кримінальні справи - Кузьмін

Проти екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО розслідуються три кримінальні справи.

Про це заявив перший заступник генерального прокурора Ренат КУЗЬМІН в ефірі телеканалу "Інтер", повідомляють «Подробиці».

"На сьогоднішній день таких справ три", - сказав він.

"Одну справу розслідує Служба безпеки, іншу справу розслідує Податкова міліція і третю - Генпрокуратура", - уточнив заступник генпрокурора.

Р.КУЗЬМІН підтвердив, що СБУ розслідує справу щодо боргів корпорації "Єдині енергетичні системи України" перед Міністерством оборони Росії.

Податкова міліція, за його словами, розслідує справу "за фактом ухилення від сплати податків як директором фірми "ЄЕСУ" ТИМОШЕНКО, так і громадянки ТИМОШЕНКО".

"Третю справу розслідує Генпрокуратура. Крім того, є справа кримінальна за фактом замаху на дачу хабарів членам Верховного Суду з боку Юлії Володимирівни ТИМОШЕНКО, є справа за фактом нападу на Чернігівський слідчий ізолятор", - повідомив Р.КУЗЬМІН, зазначивши, що деякі справи об`єднані к "спільні папки".

"В одній кримінальній справі або в одній папці, можуть бути матеріали по десяти злочинах", - додав він.

За словами Р.КУЗЬМІНА, кримінальні справи про використання "кіотських грошей" і придбання автомобілів швидкої допомоги знаходяться на вивченні Ю.ТИМОШЕНКО та її захисту.

"Ці справи ніяк не розвалилися. Ці справи закінчені, й з ними сьогодні йде ознайомлення. З цими справами знайомляться Юлія Володимирівна та її адвокати. До речі, адвокат ВЛАСЕНКО жодного разу не з`явився для ознайомлення", - сказав він.

"Ці справи знаходяться в слідчому Главку, після ознайомлення з матеріалами цих справ обвинуваченої та її захисниками вони будуть направлені до суду для розгляду по суті", - уточнив заступник генпрокурора.

"Я сподіваюся, що ми отримаємо вирок і у цих справах також", - додав Р.КУЗЬМІН.