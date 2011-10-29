Янукович 2 листопада планує взяти участь у розширеному засіданні Кабміну
15:37, 29 жовтня 2011Різне
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 2 листопада планує взяти участь у розширеному засіданні Кабінету міністрів.
Про це УНІАН повідомило джерело в Адміністрації Президента.
«Президент України планує взяти участь у розширеному засіданні Кабміну 2 листопада», - сказав співрозмовник агентства, проте не уточнив причини такого рішення.
Тим часом, за повідомленнями ряду ЗМІ, за підсумками засідання Кабміну 2 листопада В.ЯНУКОВИЧ може прийняти ряд кадрових рішень стосовно деяких членів уряду.
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