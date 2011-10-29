Влада Китаю візьме відбитки пальців у всіх жителів країни
16:11, 29 жовтня 2011Різне
0
Влада Китаю візьме відбитки пальців у всіх жителів країни, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».
Схвалено відповідні поправки до закону про посвідчення особи жителя КНР. Влада вважає, що включення інформації про відбитки пальців у паспорт дозволить більш оперативно й точно встановлювати особу людини, а також перешкоджати виготовленню фальшивих посвідчень.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter