Влада Китаю візьме відбитки пальців у всіх жителів країни

Влада Китаю візьме відбитки пальців у всіх жителів країни, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы». Схвалено відповідні поправки до закону про посвідчення особи жителя КНР. Влада вважає, що включення інформації про відбитки пальців у паспорт дозволить більш оперативно й точно встановлювати особу людини, а також перешкоджати виготовленню фальшивих посвідчень.

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