ЄС не має наміру вводити санкції щодо України
Євросоюз не має наміру вводити санкції щодо України.
Про це заявив керівник переговорної групи Євросоюзу, керуючий директор європейської дипломатичної служби по Росії, східним сусідам ЄС і Західним Балканам Мирослав ЛАЙЧАК в інтерв`ю "5 каналу".
"Я навіть не хочу замислюватися про це. У нас якість відносин з Україною вище, ми про санкції не говоримо і не хочемо про них думати", - підкреслив М.ЛАЙЧАК.
"Для нас Україна – дуже важливий партнер в рамках європейського партнерства, держава, з якою ми просунулися в підготовці Договору про асоціацію та зону вільної торгівлі", - додав він.
Водночас М.ЛАЙЧАК зазначив, що судовий процес над екс-прем`єром Юлією ТИМОШЕНКО вплинув на атмосферу відносин між Україною та ЄС.
"У величезної частини членів Євросоюзу і депутатів Європарламенту склалося враження, що цей процес не виконав європейських стандартів. Це вплинуло і в цілому на атмосферу сьогоднішніх відносин між Євросоюзом та Україною", - сказав він.
М.ЛАЙЧАК наголосив, що після завершення експертних переговорів про текст Угоди щодо асоціації з Україною починається політична фаза - ратифікація угоди в парламентах країн-членів ЄС і в Європарламенті. Він висловив сподівання, що до переходу до цієї фази у ЄС не сумніватимуться у незалежності судової системи України.
М.ЛАЙЧАК не став прогнозувати, коли може бути підписана Угода про асоціацію з Україною, однак підкреслив, що ЄС готовий дуже швидко завершити цей процес і не хоче його затримувати.
Коментуючи бажання України включити у угоду пункт про перспективу членства в Євросоюзі, М.ЛАЙЧАК зазначив: "Договір про асоціацію не гарантує майбутнє членство, але він його і не виключає". За його словами, майбутнє членство в ЄС у руках, перш за все, самої України.
Він підкреслив, що Угода про асоціацію відкриває величезні можливості для наближення до ЄС.
"Давайте користуватися цим і не втрачати час на спекуляції "а що буде далі". Тому що ми самі даємо відповідь, що буде далі, тим, як будемо виконувати цей договір", - сказав М.ЛАЙЧАК
Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня заступник голови партії «Батьківщина», екс-віце-прем’єр Григорій НЕМИРЯ заявив, що у Європейському Союзі та США обговорюється можливість запровадження персональних санкцій стосовно осіб, причетних до переслідування екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, включно з членами родин представників нинішньої української влади.