Курс НБУ на 31.10.11
09:16, 31 жовтня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 31.10.11100 USD - 797.7000 (28 жовтня - 797.6200)100 EUR - 1129.5432 (28 жовтня - 1119.8113)10 RUR - 2.6681 (28 жовтня - 2.6377)Облікові курси банківських металів на 31.10.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-138400.95 (28 жовтня-136247.16)961 XAG 10 Срібло-2825.45 (28 жовтня-2676.28)962XPT10Платина-131221.65(28 жовтня-127871.31)964XPD10Паладій-53206.59 (28 жовтня-52089.81)
Офіційний курс НБУ на 31.10.11
100 USD - 797.7000 (28 жовтня - 797.6200)
100 EUR - 1129.5432 (28 жовтня - 1119.8113)
10 RUR - 2.6681 (28 жовтня - 2.6377)
Облікові курси банківських металів на 31.10.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-138400.95 (28 жовтня-136247.16)
961 XAG 10 Срібло-2825.45 (28 жовтня-2676.28)
962XPT10Платина-131221.65(28 жовтня-127871.31)
964XPD10Паладій-53206.59 (28 жовтня-52089.81)
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