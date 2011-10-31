На президентських виборах у Киргизії переміг чинний прем'єр Атамбаєв

У Киргизії на президентських виборах переміг діючий прем`єр-міністр Алмазбек АТАМБАЄВ, за нього проголосували понад 50% виборців.

Згідно із законом, для перемоги кандидату треба набрати більше половини голосів громадян, які прийшли на дільниці. За А.АТАМБАЄВА проголосували понад 900 тисяч чоловік з 1 мільйона 800 тисяч тих, хто взяв участь у виборах, тобто більше половини, передає Радіо «Свобода».

Друге і третє місця ділять з мінімальним відривом один від одного екс-глава МНС Камчибек ТАШИЄВ і колишній держсекретар Адахан МАДУМАРОВ.

На сьогодні главою держави є президент перехідного періоду Роза ОТУНБАЄВА. Її було призначено на цю посаду за підсумками референдуму, проведеного тимчасовим урядом улітку минулого року, після того, як опозиція взяла владу в свої руки. Її повноваження закінчуються 31 грудня 2011 року.