ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 31 жовтня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання "Дєло" у публікації "Захисник Тимошенко вважає резолюцію, ухвалену Європарламентом, невиправдано жорсткою", пише: на думку Сергія Власенка, резолюція Європарламенту для України унікально жорстока…

http://delo.ua/ukraine/zaschitnik-timoshenko-schitaet-prinjatuju-evroparlamentom-rezoljuciju-ne-166987/

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Також "Дєло" у публікації "У Києві пройшов перший благодійний Пушкінський бал" пише: Національна опера 29 жовтня приймала званих гостей двох країн - Росії і України. Компанія "Віденський бал Москва" слідом за найбільшими містами Європи привезла і в Київ благодійний Пушкінський бал, де зібрала усіх любителів мистецтва…

http://delo.ua/lifestyle/v-kieve-proshel-pervyj-blagotvoritelnyj-pushkinskij-bal-foto-166982/

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"Дєло" у публікації "Відключати аналогове ТБ в країні треба з 2012 на 2013 рік" пише: відключення аналогового телевізійного сигналу і перехід на цифрове мовлення в країні логічно було б провести в ніч Нового 2013 року, вважає генеральний директор каналів "М1" і "М2" Валентин Коваль.

http://delo.ua/business/mnenie-otkljuchat-analogovoe-tv-v-strane-nuzhno-s- 2012 - na - 2013 - go - 166999/

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Видання "Комерсант-Україна" публикує матеріал "Пишіть листи", у якому пише: Україна може до кінця року отримати альтернативне джерело фінансування. У міждержавному Євразійському банку розвитку (ЄАБР) заявили, що чекають лише заявки уряду на входження у банк, щоб почати відбір проектів для кредитування. Експерти зазначають, що приєднання до ЄАБР дозволить отримати дешеве фінансування підприємствам, які торгують з країнами СНД, і відкриє можливості для кредитування нових проектів …

http://www.kommersant.ua/doc/1807218

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Також "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Протест проти суспільства", у якому пише: ініціатива Держфінпослуг з перереєстрації страхових компаній в акціонерні товариства наштовхнулася на опір Держкомпідприємництва. Незважаючи на те, що аналогічна реформа на банківському ринку вже відбулася, комітет визнав нововведення таким, що "обмежує права" страхової компанії. Самі страховики упевнені, що ринок зроблять прозорішим вже ухвалені закони про нагляд за страховою компанією і про публікацію звітності за міжнародними стандартами.

http://www.kommersant.ua/doc/ 1807269

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Видання "Економічні вісті" публікує матеріал "Контейнери підуть повз", у якому пише: найбільше затребуваний і ефективний у світі вид транспортування вантажів - інтермодальні перевезення - в Україні знаходиться на зачатковому рівні розвитку. Експерти упевнені, що створення мережі інтермодальних маршрутів здатне принести нашій країні щорічно $180 млн. прямих надходжень до держбюджету…

http://markets.eizvestia.com/full/kontejnery-pojdut-mimo

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Також "Економічні вісті" публікують матеріал "Трильйон озеленював майданчики", у якому пишуть: український ринок акцій у кінці минулого тижня упевнено ріс на хвилі ейфорії, що охопила світові ринки після саміту ЄС. Індекс Української біржі пробив психологічний рівень 1500 пунктів і закрився у п'ятницю на позначці 1514,54 пункту, а індекс ПФТС виріс до 562,47 пункту. Польський індекс акцій українських компаній WIG - Ukrain закінчив тиждень на рівні 777,36 пункту.

http://finance.eizvestia.com/full/trillion-ozelenil-ploshhadki

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"Економічні вісті" публікують матеріал "Іпотека стала нон грата", у якому пишуть: банки під різними приводами відмовляють клієнтам у видачі іпотечних кредитів. Дефіцит ліквідності примушує фінустанови говорити "ні" буквально навіть у момент підписання кредитного договору…

http://state.eizvestia.com/full/ipoteka-stala-non-grata

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Газета "Сьогодні" в публікації "Кабмін чекає велике чищення" пише: крісла, нібито, можуть звільнити міністр освіти Дмитро Табачник, культури Михайло Кулиняк, оборони Михайло Єжель, фінансів Федір Ярошенко і охорони здоров'я Олександр Анищенко.

http://www.segodnya.ua/news/ 14304542.html

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Також "Сьогодні" в публікації "Економіка-2012: вибухового кредитування не буде, а по гривні можуть ударити скачки рубля" пише: світове рейтингове агентство Fitch разом з українськими чиновниками, банкірами і бізнесменами намагалося спрогнозувати майбутнє української економіки у 2012 році…

http://www.segodnya.ua/news/14304558.html

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Російські ЗМІ

Видання "Відомості" в публікації "Земля під забудову в Росії значно подешевшала" пише: криза зіграла на руку забудовникам, які мають у розпорядженні вільні кошти. Вони можуть купити ділянки під забудову набагато дешевше, ніж три роки тому. Розпродажі влаштовують лендлорди, які надто багато купували до кризи, і банки, які отримали землі від поганих позичальників.

http://www.vedomosti.ru/realty/news/ 1407452/zemlya_dlya_izbrannyh

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Також "Відомості" в публікації "Дворкович: Росія вступить до СОТ до 15 грудня" пишуть: рішення про вступ Росії до СОТ може бути прийняте 15 грудня на міністерській зустрічі, сподівається помічник президента РФ Аркадій Дворкович. Він уточнив, що якщо усі необхідні процедури будуть завершені вчасно, засідання робочої групи з цього питання відбудеться вже 11 листопада…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1407711/dvo

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Видання "Ізвєстія" в публікації "Від Жванецкого хочуть грошей за газ і за світло" пише: у понеділок в Тверському районному суді пройде перше слухання за позовом будівельної компанії "Санраш", що виступала проектувальником і будівельником ЖБК "Будинок письменників", до одного з мешканців - відомого сатирика Михайла Жванецкого. Будівельники збираються стягнути з письменника 378 тис. рублів з формулюванням "негрунтовне збагачення"…

http://izvestia.ru/news/505254

(УНІАН)