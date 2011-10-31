У Росії порушено кримінальну справа проти сина президента Придністров'я

Москва. У Росії порушено кримінальну справу стосовно Олега СМИРНОВА – молодшого сина президента Придністров`я Ігоря СМИРНОВА, підозрюваного в розкраданні близько 160 млн. руб. (близько 5,3 млн. дол.), виділених Російською Федерацією як гуманітарну допомогу.

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті Росії.

«Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Російської Федерації порушено кримінальну справа стосовно заступника голови Придністровського республіканського банку Олега БРИЗИЦЬКОГО, Олега СМИРНОВА та інших осіб, підозрюваних у скоєнні тяжкого злочину, передбаченого ч.4 ст.160 КК РФ (розкрадання чужого майна шляхом привласнення і розтрати, здійснене групою осіб за попередньою змовою, в особливо великому розмірі)», - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, з листопада 2008 по листопад 2009 року О.БРИЗИЦЬКИЙ за попередньою змовою з О.СМИРНОВИМ та іншими особами з корисливих мотивів скоїли розкрадання шляхом привласнення і розтрати грошових коштів, виділених Російською Федерацією Придністровській Молдавській Республіці у вигляді гуманітарної допомоги для виплат надбавок пенсіонерам і підтримки сільського господарства республіки. Внаслідок їх протиправних дій інтересам Російської Федерації заподіяна майнова шкода в сумі близько 160 млн. рублів, тобто в особливо великому крупному розмірі. Фігурантам надіслані повістки про виклик до слідчого на допит як підозрюваних.

За інформацією, що є в розпорядженні слідства, О.СМИРНОВ зареєстрований у Москві і має російське громадянство. За даними слідства, на викрадені в Росії кошти О.СМИРНОВ придбав кілька квартир у Москві, а також будинок в елітному котеджному селищі в Одинцовському районі Московської області.

13 жовтня в Санкт-Петербурзі глава Адміністрації Президента Росії Сергій НАРИШКІН заявив, що Кремлі вважають помилковим висунення нинішнього президента Придністров’я І.СМИРНОВА в кандидати на нових виборах глави держави.

Проте І.СМИРНОВ заявив, що вкотре братиме участь у виборах, які заплановані на 11 грудня.