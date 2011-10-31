Анонс на 31 жовтня

* Київський міський центр зайнятості проведе інформаційно-масовий захід для незайнятої молоді та роботодавців «Молодь Києва - майбутнє столиці». Мета заходу - популяризація серед населення послуг служби зайнятості, надання незайнятому населенню та молоді практичної допомоги в пошуку роботи, сприяння в укомплектуванні підприємств робочою силою.

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Туристичний сезон на Закарпатті під загрозою. Спроба рейдерського захоплення найбільшого тур-оператора Закарпаття, готельного комплексу «Інтурист-Закарпаття». Учасники: Денис Копилов, президент Інвестиційної групи ІНЕКО, власник 70% пакета акцій ПАТ «Інтурист-Закарпаття»; Станіслав Людкевич, ген.директор Інвестиційної групи ІНЕКО; Катерина Ступак, головний юрист Інвестиційної групи ІНЕКО; Андрій Семидідько, директор Антирейдерського союзу підприємців України ( вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться засідання Погоджувальної ради Верховної Ради України.

* За участю голови Київської міської державної адміністрації відбудеться урочисте відкриття Єдиного дозвільного центру.

* 12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Поточний стан, проблеми та перспективи феросплавної галузі України». Учасники: Павло Кравченко - голова Ради директорів Української асоціації виробників феросплавів (УкрФА); Володимир Куцин, голова правління, ген.директор ПАТ «Нікопольський завод феросплавів»; Сергій Грищенко, протягом 1997-2000, 2005 і 2007-2010 рр.. заст.міністра промислової політики України; В`ячеслав Бутко, віце-президент Центру досліджень корпоративних відносин; Микита Новиков, ген.директор ВАТ "Побузький феронікелевий комбінат" (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

Прес-конференція голови Державного агентства земельних ресурсів України Сергія Тимченка на тему: «Результати першого етапу обговорення земельної реформи в усіх регіонах України».

* Відбудеться прес-конференція Голови Правління АТ «Ощадбанк Росії» Ігоря Юшка та директора Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леоніда Рисухіна. Тема прес-конференції: «АТ «Ощадбанк Росії» та Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву розпочинають співпрацю з реалізації державної програми «Доступне житло».

* Круглий стіл на тему: "Зелена книга малого бізнесу України: оцінка та перспективи шляхів розвитку". Організатор: Комітет ВРУ з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва спільно з Інститутом власності та свободи.

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