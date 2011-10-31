Янукович сподівається на успішне завершення переговорів з ЄС про асоціацію у грудні

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається на успішне завершення переговорів з Європейським Союзом щодо угоди про асоціацію в грудні цього року.

Про це йдеться в його поздоровленні Президентові Європейської Ради Герману Ван РОМПЕЮ з нагоди дня народження, текст якого розміщений на офіційному сайті глави держави.

"Сподіваюся, що результати саміту "Україна - Європейський Союз", запланованого на 19 грудня 2011 року в Києві, засвідчать успішне завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію", - підкреслено у поздоровленні.

В. ЯНУКОВИЧ щиро поздоровляє Г. РОМПЕЯ з днем народження і бажає йому сімейного благополуччя, міцного здоров'я і невичерпної енергії.

"Нехай постійний успіх супроводжує Вашу наполегливу діяльність, спрямовану на зміцнення об'єднаної Європи і підвищення ролі Європейського Союзу у світі", - підкреслює Президент України.

В. ЯНУКОВИЧ зазначає, що високо цінує їх діалог, що має велике значення для поглиблення європейської інтеграції України.

"Вірю, що завдяки Вашій активній і конструктивній позиції, а також умінню знаходити компроміси, ми зможемо забезпечити подальший прогрес у відносинах між Україною і Європейським Союзом", - підкреслено у поздоровленні.