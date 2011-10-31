Янукович візьме участь у розширеному засіданні Кабміну і Комітету економічних реформ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 2 листопада візьме участь у засіданні Кабінету міністрів у розширеному складі і Комітету економічних реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила перший заступник голови Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА.

Вона зазначила, що в ході цього засідання буде проаналізоване виконання програми економічних реформ. «Дуже детально аналізуватиметься виконання плану національних дій з реалізації програми економічних реформ – за строками і за змістом», - сказала І.АКІМОВА.