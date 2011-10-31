ПАРЄ: складається враження, що в Україні багато говорять, але нічого не роблять

У доповідачки ПАРЄ по Україні Марієтти де ПУРБЕ-ЛУНДЕН складається враження, що в Україні багато говорять про реформи, але нічого не роблять.

Про це вона заявила в інтерв`ю Deutsche Welle.

Зокрема, доповідачка зазначила, що українське головування у Комітеті міністрів Ради Європи, яке завершиться 7 листопада, затьмарила справа Юлії ТИМОШЕНКО.

М. де ПУРБЕ-ЛУНДЕН розповіла, що головування України у Комітеті міністрів Ради Європи розпочалося дуже добре. Це було, як відомо, майже півроку тому, 11 травня. Зокрема, М. де ПУРБЕ-ЛУНДЕН відзначила конференцію проти насильства над дітьми, що була проведена з ініціативи Києва. Втім, весь цей позитив був перекреслений тим, як проходив судовий процес над колишнім прем`єр-міністром України Ю.ТИМОШЕНКО. Оскільки після цього у Раді Європи Київ почали згадувати виключно у контексті справи Ю.ТИМОШЕНКО, наголошує М. де ПУРБЕ-ЛУНДЕН.

Відповідні події в Україні настільки схвилювали членів Моніторингового комітету, що вони звернулися із пропозицією скласти доповідь щодо України і провести дебати у ПАРЄ уже у січні - раніше, ніж було заплановано. Щоб підготувати доповідь, доповідачки по Україні М. де ПУРБЕ-ЛУНДЕН та Майліс РЕПС відвідають Київ наступного тижня, де зустрінуться з міністром юстиції Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ, головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНИМ.

Доповідачки намагатимуться провести переговори із Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. Поки ж, за словами М. де ПУРБЕ-ЛУНДЕН, у неї складається враження, що в Україні багато говорять про реформи, але нічого не роблять.

Окрім цього, М. де ПУРБЕ-ЛУНДЕН та М.РЕПС хотіли б зустрітися і з Ю.ТИМОШЕНКО. Адже коли вони були у Києві минулого місяця, їм не дозволили відвідати колишнього прем`єра у слідчому ізоляторі.

М. де ПУРБЕ-ЛУНДЕН також розповіла, що у листопаді-грудні Страсбург має відвідати міністр юстиції України О.ЛАВРИНОВИЧ. Його запросили депутати ПАРЄ через те, що в них накопичилося дуже багато запитань щодо функціонування судової системи в Україні, наголошує доповідачка.