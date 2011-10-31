Анонс на 1 листопада

* Президент України Віктор Янукович візьме участь у міжнародних муніципальних слуханнях «Розвиток належного управління на місцевому та регіональному рівнях».

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться брифінг першого заступника голови Антимонопольного комітету України Рафаеля Кузьміна щодо дій органів Комітету на ринку бензинів. Під час заходу Рафаель Кузьмін дасть оцінку відповідності формування цін на бензин підвищеної якості найбільшими операторами ринку вимогам конкурентного законодавства.

* Відбудеться презентація результатів дослідження IFC «Інвестиційний клімат в Україні: яким його бачить бізнес», 2011 р. Учасники: Мартін Райзер, директор Світового банку по Україні, Білорусі та Молдові; Руфат Алімарданов, голова регіонального представництва Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в Україні та Білорусі; Олена Волошина, керівник діяльності IFC в Україні; Сергій Осаволюк, керівник проекту IFC «Інвестиційний клімат в Україні».

* Відбудеться прес-конференція MasterCard, ПриватБанку і мережі «МегаМаркет», присвячена запуску унікальної «швидкісної» технології безконтактних платежів MasterCard PayPass ™ в Україні. Учасники: Сергій Равняго, глава представництва MasterCard Europe в Україні; Олександр Дубілет, голова правління ПриватБанку; Владислав Цимбал, фінансовий директор мережі «МегаМаркет». Під час заходу спеціальний гість заходу, відомий автогонщик і експерт-випробувач Олексій Мочанов здійснить першу безконтактну транзакцію в Україні за допомогою карти PayPass.

* В рамках 15-ї міжнародної виставки "Нафта і газ" розпочнеться конференція генерального партнера виставки - Групи компаній "Надра", на початку якої відбудеться брифінг на тему: "Чи є в Україні достатні запаси газу для енергонезалежності?" Учасники: Павло Загороднюк, засновник компанії, голова ради директорів, гендиректор ТОВ «Інтегровані нафтогазові технології Надра»; Іван Гафіч, заступник генерального директора ТОВ «Інтегровані нафтогазові технології Надра»; Херіберт Ленхард, зам.ген. директора ТОВ «Інтегрірованнеи нафтогазові технології Надра»; Георгій Ліснів, заступник голови правління ПрАТ «Центр обробки даних Надра»; Богдан Лелик, гендиректор ТОВ «Бурова компанія Надра».

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Марш порожніх гаманців»: що далі?». Учасники: голова Федерації профспілок працівників малого та середнього підприємництва України В`ячеслав Рой, заступник голови Всеукраїнської профспілки "Столиця-Регіони" Юрій Єременко, голова ГО «Підприємці Поділля» Галина Кулик, директор Вінницького інформаційно-аналітичного Центру проблем підприємництва Ірина Касьян, голова Чернігівської профспілки підприємців Олена Варнакова, координатор Донецького регіону Олег Котенко.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Альтернативні види заробітку в період безробіття». Безробіття, на сьогоднішній день, є однією з найбільш глобальних і гострих проблем не тільки в нашій країні, а й в усьому світі. Ситуація на ринку праці змушує багатьох шукати додатковий заробіток і розглядати альтернативні види доходу. Питання: працевлаштування та зайнятість українців в період важкої економічної ситуації; рівень безробіття в країні; найактуальніші види доходу під час кризи, їх плюси і мінуси. Учасники: Оксана Продан - голова Всеукраїнського об`єднання малого та середнього бізнесу; Володимир Швець, заступник директора Центру працевлаштування студентів та випускників КНУ ім. Т. Шевченка; Юта Романченко, директор офіційного представництва дилінгового центру «FOREX ММСІS GROUP» в Україні; Андрій Блінов, головний редактор журналу «Експерт».

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