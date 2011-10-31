Головне на 31 жовтня

Фінанси

Україну виключено з "контрольного списку" FATF - Акімова

Україну 27 жовтня виключили з "контрольного списку" FATF.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА сьогодні на брифінгу.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2010 року FATF заявив, що в Україні залишаються деякі стратегічні недоліки у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.

"FATF визначила, що деякі із стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму залишаються не усуненими. Україна повинна продовжити роботу з імплементації плану заходів для усунення цих недоліків, у тому числі: 1) повністю усунути недоліки щодо криміналізації відмивання коштів і фінансування тероризму (рекомендація 1 і спеціальна рекомендація 2); 2) розробити і впровадити законодавчу базу щодо ідентифікації і заморожування терористичних активів (спеціальна рекомендація III)», – сказано в заяві FATF. "Підвищення рівня виконання міжнародних стандартів з боротьби з відмивання коштів і фінансуванням тероризму: постійний процес удосконалення" від 25 червня 2010 року.

FATF зазначає, що в лютому 2010 року Україна зробила політичну заяву на високому рівні щодо співпраці з FATF і MONEYVAL для усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. "З того часу Україна продемонструвала свій прогрес щодо поліпшення режиму боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму, включаючи ухвалення нового закону про боротьбу з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму", - сказано у документі.

Довідка УНІАН. FATF - Міжнародна організація з боротьби з відмиванням нелегальних прибутків.

***

Уряд додатково виділив 368 млн. грн. на зарплати бюджетникам у регіонах

До місцевих бюджетів додатково буде спрямовано 368 млн. 820,6 тис. грн.

Як повідомляє Урядовий портал, відповідну постанову сьогодні ухвалив Кабінет міністрів.

Уряд виділив кошти для забезпечення соціально-захищених видатків місцевих бюджетів. Гроші буде направлено на оплату праці працівників бюджетних установ для недопущення будь-якої заборгованості з цих виплат.

Зокрема, кошти будуть витрачені на заробітну плату освітянам, лікарям, працівникам сфери культури, іншим категоріям бюджетників.

Додаткові дотації вирівнювання з держбюджету отримають більшість обласних бюджетів. Серед найбільших фінансових вливань кошти для Івано-Франківської області - 31,3 млн. грн., Львівської – 32,7 млн. грн., Сумської - 24,8 млн. грн., Чернігівської - 122,9 млн. грн.

***

«ПриватБанк» скоротив чистий прибуток на 1,3% - до 979,718 млн. грн.

ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) у січні-вересні 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, скоротило чистий прибуток на 1,3% - до 979,718 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в газеті «Урядовий кур`єр» від 28 жовтня 2011 року.

Активи банку за вказаний період збільшилися на 25%, і на 1 жовтня 2011 року склали 141,363 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 21,4%, до 123,697 млрд. грн., зобов`язання - на 23%, до 125,075 млрд. грн., статутний капітал - на 53%, до 13,545 млрд. грн., власний капітал - на 37%, до 162,883 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) засновано в 1992 році, на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

Станом на 1 жовтня 2011 року, Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ і Геннадій БОГОЛЮБОВ володіли по 33,7545% акцій «ПриватБанку», кіпрська Triantal Investments Ltd. - 24,98%.

***

Росія готова надати Євросоюзу фінансову допомогу в розмірі 10 млрд. дол.

Москва. Росія готова надати Євросоюзу фінансову допомогу в розмірі близько 10 млрд. дол. через Міжнародний валютний фонд.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це помічник Президента РФ Аркадій ДВОРКОВИЧ сказав на прес-конференції в Москві.

«Йдеться про нашу частку в пакеті МВФ. Слід дуже добре розуміти, що заявлені цифри є орієнтовними», - сказав А.ДВОРКОВИЧ.

Він зазначив, що механізм МВФ для допомоги єврозоні вже існує і Росія підтверджує свої зобов`язання.

А.ДВОРКОВИЧ підкреслив, що РФ зацікавлена в європейській стабільності.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи надаватиметься з боку РФ допомога в проведенні антикризових заходів на двосторонній основі, А.ДВОРКОВИЧ повідомив, що формально ніяких запитів від Євросоюзу ще не було.

«Якщо наші європейські партнери звернуться з таким запитом, ми цього не виключаємо, тоді наші компетентні органи - Мінфін, Центробанк, уряд, а їм буде потрібне схвалення Президента, - серйозно розглядатимуть такий запит», - сказав він.

За його словами, в такому разі Росії доведеться фактично створювати новий механізм моніторингу того, як витрачатимуться кошти, що виділяються, тому Москва поки що віддає перевагу варіанту підтримки Євросоюзу через МВФ, додав він.

***

Законопроект про декриміналізацію практично готовий до розгляду у ВР - Єфремов

Законопроект про декриміналізацію економічних злочинів практично готовий до розгляду у Верховній Раді.

Про це сказав голова фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ сьогодні під час брифінгу після закінчення Погоджувальної ради парламенту, повідомили УНІАН в прес-службі ПР.

Зокрема, за його словами, законопроект про лібералізацію Кримінального кодексу практично готовий до розгляду у ВР. «Цей документ стосується питань лібералізації щодо економічних злочинів, які здійснюються в бізнесі. Президент подав саме такий закон. І чим раніше ми його приймемо, тим сприятливішим буде бізнес-клімат у країні», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

«Тобто громадянин, який порушив якісь економічні закони, за рішенням суду може компенсувати завдані державі збитки і продовжувати працювати, але вже в рамках законодавства, приносячи державі користь, а не зазнавати кримінального переслідування, результатом чого може стати його утримування за рахунок коштів платників» податків, – зазначив депутат.

Разом з тим, як заявив О.ЄФРЕМОВ, «нас стримує, на жаль, політизування цього питання». За його словами, йдеться про спробу внести до списку «економічних» злочинів статтю Кримінального кодексу, за якою була засуджена екс-прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

«Я говорив з багатьма громадянами, котрі висловлюють нерозуміння ситуації, коли існуюче законодавство міняється тільки для того, щоб виправдати колишнього високопоставленого чиновника, який переступив закон», – заявив О.ЄФРЕМОВ. «І люди говорять, що якщо закон міняти під одну людину, тоді правової держави в нас немає. Дуже важко щось заперечити, коли питання ставиться таким чином», – додав він.

«Тому я глибоко переконаний, що ми не можемо змінити закони, особливо – КК, під одну людину», – сказав О.ЄФРЕМОВ.

***

Зростання ВВП України у третьому кварталі становило 6,6% - Держстат

Зростання валового внутрішнього продукту України в III кварталі 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року (у постійних цінах 2007 року) становило 6,6%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

При цьому повідомляється, що зростання ВВП у III кварталі проти III кварталу 2010 року з урахуванням сезонного чинника становило 2,2%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики України, номінальний валовий внутрішній продукт України за II квартал 2011 року становив 316,48 млрд. грн.

Зростання валового внутрішнього продукту України в II кварталі 2011 року проти показника II кварталу 2010 року (у постійних цінах 2007 року) становило 3,8%.

***

ПЕК

Міллер і Бойко провели черговий раунд переговорів

Сьогодні в центральному офісі ВАТ «Газпром» відбулася робоча зустріч голови правління російської компанії Олексія МІЛЛЕРА і міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія БОЙКА .

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром».

У повідомленні зазначається, що сторони провели черговий раунд переговорів із актуальних питань двостороннього співробітництва. Було підкреслено, що діалог йде в конструктивному ключі.

Також у повідомленні зазначено, що О.МІЛЛЕР і Ю.БОЙКО висловили єдину думку, що «Газпром» і Україна суворо дотримуватимуться діючих контрактів на постачання й транзит газу до досягнення нових домовленостей.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги й умови транзиту природного газу через територію України на період із 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в І кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за тис. куб. м.

Україна добивається перегляду газових контрактів із РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

***

Україна очікує до кінця року отримати асоціативне членство у ЦЕРН

Україна очікує до кінця цього року підписання угоди щодо надання асоційованого членства у Європейській організації ядерних досліджень (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire – CERN або ЦЕРН).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України.

У Держінформнауки нагадали, що 20 жовтня уряд схвалив розпорядження про підписання угоди між Кабінетом міністрів та ЦЕРН стосовно надання Україні статусу асоційованого члена та уповноважив підписати документ голову Держінформнауки Володимира СЕМИНОЖЕНКА.

“Набуття Україною статусу держави - асоційованого члена ЦЕРН створить правові підстави для максимальної участі українських наукових установ у програмах ЦЕРН, сприятиме комплексному розвитку ГРІД-технологій в Україні та удосконаленню підготовки молодих вчених в області теоретичної і прикладної фізики”, - йдеться у повідомленні Держінформнауки.

Як повідомлялося, у березні 2011 року у м. Женева була укладена декларація Кабінету міністрів України та ЦЕРН, якою започатковано спільну робочу групу з науково-технічного співробітництва та підписана спільна заява про намір стосовно можливої української заявки про набуття статусу держави асоційованого члена ЦЕРН.

***ЦЕРН є провідною європейською міжурядовою організацією з вивчення фізики високих енергій. Українські науковці добре відомі в цій організації завдяки їхній успішній участі над проектом Великого адронного колайдера. Також ЦЕРН є одним із центрів розвитку нової мережевої технології ГРІД, здатної зберігати та оперативно опрацьовувати великі обсяги даних, які з`являються після запуску Великого адронного колайдера.

***

Кабмін збільшив статутний фонд «Нафтогазу України» на 4 млрд. грн.

Кабінет міністрів України своєю постановою збільшив статутний фонд НАК "Нафтогаз України" на 4 млрд. грн. - до 49 млрд. 840,905 млн. грн. шляхом випуску додаткових акцій наявної номінальної вартості зі збереженням 100% акцій у власності держави.

Відповідна постанова Кабміну №1088 від 24 жовтня оприлюднена на урядовому порталі.

Згідно з документом, Міністерству фінансів доручено здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у розмірі 4 млрд. грн. з терміном обігу 6-7 років і процентною ставкою доходу на рівні не вище 9,5% річних та внести їх від імені держави в оплату додаткових акцій НАК "Нафтогаз України".

Водночас Кабмін доручив НАК "Нафтогаз України" забезпечити використання отриманих ОВДП у господарській діяльності відповідно до статуту компанії.

Міністерству енергетики і вугільної промисловості доручено прийняти рішення про приватне розміщення додаткових акцій НАК "Нафтогаз України", випущених згідно з пунктом 1 цієї постанови, і забезпечити здійснення заходів, пов`язаних з виконанням цієї постанови.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня Кабмін затвердив зміни в Статуті НАК "Нафтогаз України" у зв`язку зі збільшенням статутного капіталу на 3,5 млрд. грн. - до 45 млрд. 840,905 млн. грн.

Раніше, 23 травня, Кабмін збільшив статутний фонд НАК "Нафтогаз України" на 3,5 млрд. грн. - до 45 млрд. 840,905 млн. грн. Згідно з документом, акції будуть сплачені облігаціями внутрішньої державної позики терміном обігу 5-7 років. Процентна ставка по облігаціях не повинна перевищувати 9% річних.

Нагадаємо, капіталізувати "Нафтогаз України" за рахунок випуску ОВДП уряд почав ще влітку 2009 року.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої добувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

***

Будівництво

«Сбербанк Росії» кредитуватиме черговиків за держпрограмою доступного житла

АТ «Сбербанк Росії» 17 жовтня ц.р. уклало договір про співпрацю з Державним фондом сприянню молодіжному житловому будівництву з надання іпотечних кредитів за програмою доступного житла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова правління АТ «Сбербанк Росії» Ігор ЮШКО.

За його словами, з листопада ц.р. громадяни, що знаходяться на квартирному обліку і мають право на надання державною безоплатно 30% субсидії, котра також може бути першим внеском з іпотеки, можуть одержати кредит на 70% вартості квартири , що залишилися, в об`єктах ХК «Київміськбуд». Іпотечний кредит під заставу майнових прав на майбутні квартири надаватиметься терміном до 20 років під плаваючу або фіксовану ставку. При цьому І.ЮШКО не уточнив розмір фіксованої і верхньої межі плаваючої ставки з іпотеки.

Голова правління банку зазначив, що на сьогодні в «Сбербанку Росії» для участі в цій програмі акредитована тільки ХК «Київміськбуд». Банк також розглядає можливість участі в програмі іпотечного кредитування за програмою доступного житла об`єктів компанії «Ліко Холдинг» і кілька інших забудовників. В цілому передбачається, що взяти участь у програмі іпотечного кредитування банку зможуть об`єкти будівельних компаній, які побажають акредитуватися в банку, і які акредитовані в Державному фонді сприяння молодіжному житловому будівництву.

І.ЮШКО також зазначив, що банк готовий підтримувати забудовників кредитними лініями stand-by з добудови житла при виникненні касових розривів.

За словами голови правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леоніда РИСУХІНА, на сьогодні за програмою іпотечного кредитування доступного житла фонд працює тільки зі «Сбербанком Росії».

У свою чергу президент ХК «Київміськбуд» Михайло ГОЛИЦЯ повідомив, що цього року компанія запропонує для вказаної програми близько 700 квартир у Києві, Севастополі, Бучі, Полтаві, Житомирі, Луганську.

Довідка УНІАН. Державна цільова соціально-економічна програма будівництва доступного житла на 2010-2017 роки, яку реалізує Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, передбачає надання громадянам 30% безоплатної субсидії за рахунок коштів держбюджету на будівництво житла. Брати участь у програмі можуть громадяни, які перебувають на квартирному обліку.

***

Територія Черкас збільшиться на 2,5 тис. га - новий генплан міста

Згідно з новим Генеральним планом Черкас, територія міста збільшиться на 2,5 тисячі гектарів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила директор департаменту містобудування Черкаського міськвиконкому Марина ГЕРАЩЕНКО.

За її словами, депутати Черкаської міськради мають незабаром затвердити Генеральний план міста. Проект Генплану забудови міста депутати Черкаської міськради обговорили на сесії минулого тижня. Вони внесли останні корективи в містобудівну документацію і цього року повинні остаточно затвердити генплан.

У 2011 році в управління планування та архітектури мерії надійшло 32 пропозиції від громадян, організацій та підприємств до Генерального плану міста Черкаси. Левова частка звернень стосувалася внесення до Генплану окремих об`єктів торговельного, розважального, промислового та іншого призначення.

За словами М.ГЕРАЩЕНКО, основними пропозиціями по генплану було: винесення залізниці за межі міста, переведення в житловий фонд територій садових товариств, облаштування автомобільних та велосипедних доріг, спорудження нового моста через Дніпро, розміщення гаражних і паркувальних комплексів, розташування торгово-офісних і розважальних центрів, розміщення рекреаційних зон, технологічна реорганізація промислових зон, розміщення логістичних центрів.

Необхідність у розробці і затвердженні нового Генерального плану Черкас виникла у зв`язку з тим, що термін дії попереднього, розробленого інститутом "Діпромісто" і затвердженого в 1984 році, вичерпаний і місту необхідна нова проектна містобудівна документація. Термін дії нового Генерального плану - 20 років, а містобудівний прогноз - 50-60 років.

***

Мінрегіонбуд планує передбачити 2 млрд. грн. у бюджеті на підтримку ОСББ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства планує передбачити в державному бюджеті 2012 року 2 млрд. грн. на підтримку об`єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

"ОСББ - новий ефективний власник будинків, який допоможе державі утримувати і зберігати житлове господарство. Обов`язок держави виділяти кошти на створення об`єднань треба закріпити законодавчо. Наприклад, потрібний закон про перший капітальний ремонт попереднім власником після створення у будинку ОСББ. Для ремонту і заміни внутрішньобудинкових мереж, термомодернізації старих будинків, а таких у нас більшість, держава повинна виробити кредитно-фінансові механізми вигідні для людей", - сказав перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Олександр АЛІПОВ.

За його словами, сьогодні в Україні створено понад 14 тис. ОСББ, що складає 15% від житлового фонду країни, проте цього недостатньо для якісних змін в діяльності систем життєзабезпечення.

"Тому Мінрегіон створює усі можливі умови для того, щоб максимально розповсюдити позитивний досвід. У бюджетному запиті міністерства на 2012 рік закладено 2 мільярди гривень на підтримку ОСББ", - зазначив О.АЛІПОВ.

***

Мінрегіонбуд може створити спецфонд для пільгового фінансування ЖКГ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства розглядає можливість створення спеціалізованого державного фонду для пільгового фінансування модернізації інфраструктури житлово-комунального господарства.

Про це сказано у статті міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолія БЛИЗНЮКА, розміщеній на сайті міністерства.

"Ключовою складовою оновленої програми реформування ЖКГ стане розробка механізмів пільгового позикового фінансування комунальних підприємств. Передусім нам потрібно реалізувати проекти, які комплексно вирішують проблеми, типові для більшості регіонів України. Наприклад, повна термомодернізація житлових будинків масових серій, комплексна модернізація котелень великої потужності. Для фінансування таких проектів ми розглядаємо питання створення спеціалізованого державного фонду, який займатиметься виключно фінансуванням доступного будівництва і модернізації систем життєзабезпечення на пільгових умовах" - йдеться у статті.

За словами міністра, уже цього року на регіональному рівні почнеться повна інвентаризація і паспортизація систем життєзабезпечення. А також планується провести енергоаудит територій, вивчивши схеми теплопостачання і визначивши необхідність збільшення або скорочення потужностей об`єктів генерації, у нинішньому опалювальному періоді.

***

Соцполітика

Пенсіонери і чорнобильці перекрили трасу Київ-Дніпропетровськ

Сьогодні у місті Кагарлик Київської області пенсіонери і чорнобильці перекрили трасу Київ-Дніпропетровськ з вимогами не допустити скасування пільг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода», близько двох тисяч жителів міста вийшли вимагати від райдержадміністрації не допустити скасування пільг, яке влада планує провести вже 1 листопада поточного року.

«Якщо пільги скасують, люди недоотримуватимуть 1000 гривень належних їм виплат. Ще місяць тому Кагарлицька «Свобода», знаючи про такий злочинний план, провела багаточисельну акцію протесту та направила свої вимоги до районної та обласної влади. Ще під час «свободівського» мітингу очільник РДА Іван ШЕВЧЕНКО намагався зірвати захід», - заявив голова Кагарлицької районної організації ВО «Свобода» Юрій БАБИЧ.

Він також додав, що керівник району намагався перешкодити проведенню сьогоднішньої акції.

***

Світова економіка перебуває на порозі нової й глибшої кризи зайнятості - МОП

Світова економіка перебуває на порозі нової й глибшої кризи зайнятості, попереджає Міжнародна організація праці (МОП).

Експерти МОП вважають, що брак робочих місць може стати причиною соціальних хвилювань, а повернення до докризового рівня в країнах із розвиненою економікою може зайняти не менше п`яти років, передає Бі-Бі-Сі.

Небезпека соціальних хвилювань зросла в 45 із 118 країн, де МОП проводила дослідження.

Тим часом, Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) заявила, що план порятунку зони застосування євро, прийнятий лідерами Євросоюзу 26 жовтня, став першим кроком, але їх рішення повинні бути реалізовані "рішуче й у терміновому порядку".

ОЕСР вважає, що лідери Великої двадцятки повинні прийняти ряд "сміливих рішень" на зустрічі в Каннах, яка відбудеться цього тижня.

У доповіді МОП "Світ праці 2011" сказано, що уповільнення темпів відновлення світової економіки "значно вплинуло" на ринок праці.

Протягом найближчих двох років потрібно буде створити приблизно 80 млн. нових робочих місць, щоб повернутися до докризового рівня зайнятості, стверджують експерти МОП.

Але вони також упевнені, що реально може бути створена лише половина необхідних робочих місць, причиною чого є недавнє зниження темпів зростання світової економіки.

***

Транспорт/Зв`язок

У Києві ще на 16 вулицях запровадять односторонній рух автотранспорту

У Києві ще на 16 вулицях запровадять односторонній рухом автотранспорту.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні Київської міської державної адміністрації від 25 жовтня, оприлюдненому на сайті столичної влади.

Так, згідно з документом, односторонній рух буде запроваджено на вулицях Голосіївського району: просп. Голосіївський, вул. Васильківська, пров. Ужгородський, вул. М.Стельмаха, вул. А.Бубнова, вул. Бурмистенка, пров. Жуковського та пров. Коломийський; Печерського району: вулицях Анищенка та Аїстова; Святошинського: вулицях Львівській, Верховинній, І.Крамського та А.Петрицького; Шевченківського району: вулицях Рейтарській та Золотоворітській (зміна напряму одностороннього руху) в комплексі з провадженням світлофорного об’єкта на перехресті вулиць Володимирської та Ірининської.

Замовником розробки проектно-кошторисної документації та виконання робіт з впровадження одностороннього руху, згідно з розпорядженням, виступить КП "Київдорсервіс".

Передбачається, що односторонній рух на вказаних вулицях має бути запроваджений впродовж 2012-2013 років.

Як повідомляв УНІАН, у 2007 році Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження про впровадження одностороннього руху транспорту на 12 вулицях Подільського району. Згідно з рішенням, односторонній рух вирішено було організувати на вулицях: Іллінська, Григорія Сковороди, Спаська, Хорива, Волоська, Почайнинська, Ярославська, Щекавицька, Введенська, Оболонська, Юрківська та Оленівська.

Того ж року було відкрито односторонній рух на вулицях Жилянській і Саксаганського. Загальна вартість робіт з реконструкції обох вулиць для запровадження одностороннього руху становила 49,5 млн. грн.

За даними КМДА, з 2007 до поточного року у столиці в односторонньому режимі запрацювали близько 40 вулиць.

***

Роботи із заміни дорожнього покриття в Києві планують завершити до 20 листопада

Роботи із заміни дорожнього покриття на вулицях Києва планується завершити до 20 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ в інтерв’ю журналістам, які поцікавились початком відповідних робіт у столиці одночасно на низці автодоріг, зокрема, вул. Артема.

“Завтра - післязавтра підуть перші 30 млн. грн. на оплату вже тих робіт, які виконані на сьогоднішній день. І, я думаю, що до 20 листопада, якщо дозолять нам погодні умови, ми ці роботи завершимо”, - сказав керівник КМДА.

Водночас він зауважив, що якщо буде сніг і мороз, то роботи з укладання асфальту будуть припинені і перенесені на весну.

«Але хотілось би в цьому році завершити», - додав О.ПОПОВ.

За словами голови КМДА, загалом на роботи із заміни дорожнього покриття місту виділено близько 140 млн. грн.

Він пояснив, що замінювати асфальт розпочали тільки зараз, восени, бо місто пізно отримало відповідні кошти, які були виділені після прийняттям парламентом змін до держбюджету.

“Це було влітку. Після цього йдуть певні процедури, які пов’язані з проведенням тендерів, проектна документація і таке інше...”, - пояснив О.ПОПОВ.

***

«Укрзалізниця» відмінить 23 поїзда, які не користуються попитом у пасажирів

За результатами аудиту залізничники провели удосконалення графіку руху потягів, внаслідок чого скоротили або змінили періодичність курсування потягів, які їздять напівпорожніми.

Як повідомила УНІАН прес-служба "Укрзалізниці", зокрема до кінця 2011 року передбачено відмінити 23 потяги і змінити періодичність курсування 13 потягів.

Згідно з повідомленням, на тих напрямах, де спостерігається стійкий попит на перевезення, будуть введені нові маршрути, додані додаткові вагони.

Як зазначають у відомстві, повний аудит пасажиропотоку, який вповні відображає заповненість кожного потягу, кількість пасажирів, що здійснюють посадку-висадку на конкретній зупинці, та ін. був здійснений на основі спеціальної автоматизованої системи аналізу.

"Перегляд системи маршрутів пасажирських перевезень назрів давно. І ще раз упевнитися в цьому допомогла комп`ютерна система аналізу пасажиропотоку, яку ми ввели в експлуатацію з травня 2011 року. Завдяки аналізу стало наочно видно, які потяги курсують порожніми, використовуються як приміські, де, навпаки, бракує вагонів і тому подібне. Такий повний аналіз пересування пасажирів робиться уперше за 20 років, і він повинен допомогти нам побачити "вузькі" місця і поліпшити економіку пасажирських перевезень" - зазначив генеральний директор "Укрзалізниці" Володимир КОЗАК.

Як сказав начальник Головного пасажирського управління "Укрзалізниці" Олександр ІВАНЬКО, графік і маршрути руху потягів дальнього сполучення не переглядалися з часів СРСР, тому давно не відповідають реальним транспортним потребам пасажирів і вимогам за швидкістю і комфортністю перевезень. "Час не стоїть на місці, світ постійно змінюється, і ми маємо бути адекватними цим змінам. Сьогодні є нові маршрути слідування, способи пересування пасажирів за рахунок більшої популяризації авто- і авіатранспорту, і залізничний транспорт також повинен пристосовуватися до цих змін і розробляти нові схеми організації перевезення пасажирів" - сказав він.

Як зазначають в "Укрзалізниці", потяги далекого сполучення у більшості випадків не використовуються пасажирами за прямим призначенням. Зокрема, пасажири користуються поїздами далекого сполучення як приміськими. Також курсує багато потягів, де кількість пасажирів, які подорожують від початкової до кінцевої станції, менше 10%.

О.ІВАНЬКО підкреслив, що скорочувалися тільки ті потяги, які не затребувані пасажирами. Наприклад, потяг № 125/126 Дебальцево - Хмельницький курсує щодня у складі 14 пасажирських вагонів. За 9 місяців у цьому потягу було запропоновано 184 740 місць, з них всього 6 287 (4%) пасажирів скористалися повним маршрутом, тобто, від Дебальцево до Хмельницького.

За 9 місяців поточного року ДЗ витратила на експлуатацію цього потягу 56,7 млн. грн. а покриття витрат склало лише 39,7%. Збитки Донецької залізниці від перевезення пасажирів цим поїздом за вказаний період склали 34,2 млн. грн.

***

1 листопада в Україні можливий невеликий дощ, вдень - 5-14° тепла

У вівторок, 1 листопада, в Україні можливий невеликий дощ, вдень - 5-14° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра по Україні мінлива хмарність. Вночі та вранці в західній, північній частині, а вдень і у центральних областях місцями пройде невеликий дощ, на решті території без опадів. У західних, центральних та південних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі - 0-5° морозу, у західних, північних областях та на узбережжі морів - 0-5° тепла; вдень - 5-10°, на крайньому півдні та заході місцями - 11-14°.

По Київській області мінлива хмарність. Вночі та вранці місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 0-5° тепла, вдень - 5-10°.

По м. Києву мінлива хмарність. Вночі та вранці місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 2-4° тепла, вдень - 7-9°.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН