Курс НБУ на 01.11.11

Офіційний курс НБУ на 01.11.11100 USD США - 797.7000 (на 31 жовтня - 797.7000)100 EUR - 1116.8598 (на 31 жовтня - 1129.5432)10 RUR - 2.6480 (на 31 жовтня - 2.6681)Облікові курси банківських металів на 01.11.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-137044.86 (на 31 жовтня-138400.95)961XAG10 Срібло-2731.32 (на 31 жовтня-2825.45)962 XPT10Платина-128110.62 (на 31 жовтня-131221.65)964XPD10Паладій-51930.27 (на 31 жовтня-53206.59)

Офіційний курс НБУ на 01.11.11 100 USD США - 797.7000 (на 31 жовтня - 797.7000) 100 EUR - 1116.8598 (на 31 жовтня - 1129.5432) 10 RUR - 2.6480 (на 31 жовтня - 2.6681) Облікові курси банківських металів на 01.11.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 137044.86 (на 31 жовтня - 138400.95) 961 XAG 10 Срібло - 2731.32 (на 31 жовтня-2825.45) 962 XPT 10 Платина - 128110.62 (на 31 жовтня - 131221.65) 964 XPD 10 Паладій - 51930.27 (на 31 жовтня - 53206.59)

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