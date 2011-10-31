Курс НБУ на 01.11.11
20:06, 31 жовтня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 01.11.11100 USD США - 797.7000 (на 31 жовтня - 797.7000)100 EUR - 1116.8598 (на 31 жовтня - 1129.5432)10 RUR - 2.6480 (на 31 жовтня - 2.6681)Облікові курси банківських металів на 01.11.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-137044.86 (на 31 жовтня-138400.95)961XAG10 Срібло-2731.32 (на 31 жовтня-2825.45)962 XPT10Платина-128110.62 (на 31 жовтня-131221.65)964XPD10Паладій-51930.27 (на 31 жовтня-53206.59)
Офіційний курс НБУ на 01.11.11
100 USD США - 797.7000 (на 31 жовтня - 797.7000)
100 EUR - 1116.8598 (на 31 жовтня - 1129.5432)
10 RUR - 2.6480 (на 31 жовтня - 2.6681)
Облікові курси банківських металів на 01.11.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото - 137044.86 (на 31 жовтня - 138400.95)
961 XAG 10 Срібло - 2731.32 (на 31 жовтня-2825.45)
962 XPT 10 Платина - 128110.62 (на 31 жовтня - 131221.65)
964 XPD 10 Паладій - 51930.27 (на 31 жовтня - 53206.59)
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