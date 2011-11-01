3 листопада у Львові відбудуться міжнародні навчання рятувальників до Євро-2012

3 листопада у Львові відбудуться міжнародні навчання українських та польських рятувальників до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності МНС України, який спільно з Головною школою державної пожежної охорони Республіки Польща виступив ініціатором навчань.

Як зазначається у повідомленні, заплановано відпрацювати дії підрозділів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, головних облуправлінь МНС та МВС Львівщини, пожежної охорони Республіки Польща, інших екстрених служб, стюардів, адміністрації стадіону та готелю під час ліквідації надзвичайних ситуацій та рятування людей за наслідками групових порушень на території футбольного стадіону, пожежі у готельному комплексі з подальшою евакуацією потерпілих з наданням медичної та психологічної допомоги.

«За останній рік Україною та Польщею вже реалізовано низку спільних проектів, які передбачали інтеграцію нашої системи цивільного захисту у європейські механізми гарантування безпеки. За ініціативи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності та фінансової підтримки наших польських колег ми навчилися діяти спільно при різноманітних надзвичайних ситуаціях, а особливо тих, які мають транскордонний характер. Радує й те, що до цієї співпраці вдалося залучити наших колег із Харківського та Черкаського навчальних закладів Як повідомляє прес-служба МНС України, і вони зможуть передати здобутий досвід своїм вихованцям», - зазначив у коментарі агентству речник вишу Антон КРУК.

Він також наголосив, що метою проведення навчань є підвищення рівня готовності та взаємодії органів управління та чергових сил служб цивільного захисту до реагування у разі виникнення надзвичайних подій, пожеж на об’єктах з масовим перебуванням людей.