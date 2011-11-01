ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 1 листопада

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання "Дєло" у публікації "Україна почала "заманювати" інвесторів у проекти національного значення" пише: Держінвестпроект почав road – show, основна мета якого - залучити в Україну кошти іноземних інвесторів під реалізацію проектів національного значення. Кампанія розрахована на 16 світових фінансових центрів. Бюджет заходу - 12,8 млн гривен…

http://delo.ua/ukraine/ukraina-nachala-zamanivat-investorov-v-proekty-nacionalnogo-z-167071/

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Також "Дєло" у публікації "Колєсніков звинуватив у неякісному бензині 100 "лівих" заводів" пише: віце-прем'єр заявив, що в недоотриманому акцизному зборі на бензин і неякісному паливі на ринку винні 100 "лівих" заводів. Експерт вважає, що нелегальні НПЗ не мають істотного впливу на ринок…

http://delo.ua/business/kolesnikov-obvinil-v-nekachestvennom-benzine-100-levyh-zavodov-167052/

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"Дєло" у публікації "Хорхе Зукоскі: Повернення ПДВ в експорті зерна поділить зернотрейдерів на три категорії" пише: на думку глави Американської торгової палати, поділ виглядатиме таким чином - на тих, кому гарантовано відшкодування завдяки близькості до влади, тих, хто погодиться платити хабарі, та інші компанії, яким держава буде боргувати роками…

http://delo.ua/business/horhe-zukoski-vozvraschenie-nds-pri-eksporte-zerna-podelit-zernot-167048/

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Видання "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Списати не вийде", у якому пише: необхідність допомогти "Нафтогазу" примушує Кабінет міністрів відхилитися від раніше узятого курсу на реформу газового ринку. Уряд запропонував парламенту заборонити заарештовувати розподільні рахунки облгазів і списувати з них заборгованість за кредитами. Затвердження цієї ініціативи може спровокувати черговий переділ роздрібного газового ринку і суперечить зобов'язанням України перед країнами ЄС. Але, схоже, розв'язати проблему неплатежів по-іншому у монополії не виходить, зазначають експерти…

http://www.kommersant.ua/doc/1807696

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Також "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Кінцева зупинка", у якому пише: з сьогоднішнього дня "Укрзалізниця" починає оптимізацію залізничних маршрутів. У листопаді відомство відмінить 23 потяги і змінить графіки руху 13 щоденних потягів. За задумом керівників відомства, це дозволить уникнути збитків на маршрутах, які не заповнюються пасажирами. Представники профспілок побоюються, що відміна потягів призведе до скорочення робочих місць, і готові влаштувати всеукраїнський страйк…

http://www.kommersant.ua/doc/1807741

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Сайт "Уніан-економіка" в публікації "Трамвайний тендер по-київськи - чужі серед своїх." пише: схоже, що ті, хто лобіював купівлю для Києва пітерських трамваїв у 2009 році, як і раніше мають вплив на організацію тендерів. Так, умови нещодавно оголошеного "трамвайного конкурсу" виглядають відверто дискримінаційними по відношенню до вітчизняного виробника…

http://economics.unian.net/rus/detail/108108

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Також сайт "Уніан-економіка" публікує матеріал "Чартери подорожчають"?, у якому пише: ціни на турпутівки можуть піднятися. Під приводом наведення ладу в галузі регулятор розчищає місце для великих туроператорів…

http://economics.unian.net/rus/detail/107887

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Газета "Сьогодні" в публікації "У Пітер їхатимемо на 2,5 години довше, а квитки тепер продають повагонно" пише: дві години різниці з Росією зажадали нового розкладу, потяги спізнюватимуться до грудня…

http://www.segodnya.ua/news/14304996.html

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Також "Сьогодні" в публікації "Київські водії йдуть до суду через ями і відсутність знаків" пише: жителі столиці стали подавати до суду на комунальників за те, що потрапляють в ДТП у місцях ремонтних робіт…

http://www.segodnya.ua/news/14305008.html

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Російські ЗМІ

Видання "Відомості" у публікації "Ростехнагляд хоче проводити раптові перевірки на 1272 підприємствах" пише: право Ростехнагляду проводити раптові перевірки - у будь-який час і без узгодження з компаніями - ця служба хоче розповсюдити практично на усю велику промисловість. Мінекономрозвитку проти, а бізнес побоюється посилення адміністративного тиску…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1408624/proveryat_kak_shahterov

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Також "Відомості" у публікації "Абрамович розповів британцям про свої проблеми з російським законом" пишуть: у понеділок Високий суд Лондона почав заслуховувати покази свідків Романа Абрамовича в ході процесу щодо позову, який подав до нього як до колишнього партнера підприємець Борис Березовський…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1408394/abramovich_rasskazal_britancam_o_svoih_problemah_s

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Видання "Ізвєстія" в публікації "Генеральна прокуратура не вірить Роскосмосу" пише: офіційні результати перевірки причин загибелі корабля "Прогрес М-12М" здалися прокурорським працівникам непереконливими. Фахівці галузі дають зрозуміти, що їм видніше…

http://izvestia.ru/news/505387

(УНІАН)