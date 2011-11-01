Янукович: Україні вдалося вийти на докризовий рівень економіки

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україні практично вдалося вийти на докризовий рівень економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на міжнародних муніципальних слуханнях "Розвиток належного управління на місцевому і регіональному рівнях" сьогодні в Києві.

В. ЯНУКОВИЧ підкреслив, що за півтора роки вдалося здолати адміністративний хаос в країні, відтворити дієздатну владну вертикаль.

"Ми поступово витягуємо Україну, як то кажуть, з економічної безодні, у яку вона скотилася у 2008-2009 роках. Сьогодні Україні вдалося вийти майже на докризовий рівень економічного розвитку", - сказав він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, у людей є робота, зарплата, заборгованість по якій поступово скорочується, а також поступово росте розмір зарплати.

Також він звернув увагу на ріст ВВП і промислового виробництва.

Як зазначив В. ЯНУКОВИЧ, цього року був зібраний один з кращих урожаїв за усі роки Незалежності, і головне тепер - по-господарському використовувати це досягнення.

Також глава держави сказав, що вдалося приборкати інфляцію. "Хоча вона і тримається на рівні приблизного 9%, це один з найнижчих показників за останні 5 років", - сказав він.

Водночас В. ЯНУКОВИЧ зауважив, що залишаються великі ризики економічного розвитку, і в першу чергу, це пов'язано з розгортанням у світі нової хвилі світової економічної кризи.

"Не хочу нікого лякати, я багато їжджу по світу і бачу, що робиться, і з засобів масової інформації ми також бачимо, як лідери великих європейських країн, США працюють над тим, щоб приборкати ту кризу, яка, як то кажуть, дає про себе знати все сильніше і голосніше", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

У той же час він запевнив, що українська влада щодня в робочому режимі працює на різних рівнях, щоб не допустити впливу цієї нової хвилі на українську економіку.

Зокрема, він повідомив, що учора завершив свій робочий день нарадою з "великим активом верхніх щаблів влади держави".

"Ми стежимо в режимі он-лайн щодня, що робиться на світових ринках", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Президент підкреслив, що влада готова будь-якої хвилини відреагувати на економічні зміни у світі.