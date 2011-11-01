Законопроект про декриміналізацію планують розглянути у п’ятницю - Литвин

Верховна Рада України планує у п'ятницю, 4 листопада, розглянути законопроект про декриміналізацію ряду статей Карного кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні після відкриття пленарного засідання повідомив голова парламенту Володимир ЛИТВИН за підсумками Погоджувальної ради.

В. ЛИТВИН нагадав, що тільки учора закінчився прийом пропозицій до відповідного законопроекту, а завтра має відбутися засідання профільного комітету для ухвалення остаточного рішення.

"Ми домовилися рекомендувати Верховній Раді України розглянути це питання у п'ятницю, після Години питань до уряду", - сказав В. ЛИТВИН.

Перед цим, за його словами, будуть проведені консультації керівників фракцій щодо законопроекту.

В. ЛИТВИН також повідомив, що у п'ятницю розглянуть питання переслідування сім'ї народного депутата від "БЮТ-Батьківщини" Євгенія СУСЛОВА. За словами спікера, була досягнута домовленість, що депутати під час Години питань до уряду матимуть можливість поставити питання міністрові внутрішніх справ України Анатолію МОГИЛЬОВУ.

Після цього члени фракції "БЮТ-Батьківщина" повністю розблоковували роботу ВР і зайняли свої робочі місця.