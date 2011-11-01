МЗС передало генконсулу Росії в Сімферополі російсько-український розмовник

Міністерство закордонних справ України передало генеральному консулу Росії в Сімферополі Владіміру АНДРЄЄВУ підручник української мови для російськомовних людей та російсько-український розмовник у відповідь на скарги генконсула щодо недостатньої присутності російської мови у Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу керівник прес-служби МЗС України Олександр ДІКУСАРОВ.

"Ми відреагували на заяви генконсула Росії в Сімферополі єдино можливим способом. Користуючись нагодою, ми придбали і передали через посла Російської Федерації в Україні для пана АНДРЄЄВА підручник української мови для російськомовних людей і російсько-український розмовник. Ми сподіваємося, що це допоможе панові АНДРЄЄВУ виконувати свої функції в Криму", - сказав О.ДІКУСАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, В. АНДРЄЄВ в інтерв'ю "Севастопольській газеті", розміщеному на сайті видання 27 жовтня, заявив, що "Росія не ставить в офіційних форматах питання російської мови з належною наполегливістю". На думку дипломата, "ситуація щодо російської мови (у Криму) неприйнятна і штучно нав'язана". Як вважає В. АНДРЄЄВ, "у Криму російська мова повинна користуватися широкими правами, нарівні з державною. Це треба переважній більшості тих, хто проживає тут. Це їх право і їх інтерес. І це право і інтерес повинні дотримуватися".

За словами генконсула, він "ніколи не чув жодного серйозного аргументу проти надання російській мові статусу другої державної мови. Немає такого аргументу. Це очевидне рішення, яке б зняло багато проблем".

Як вважає В. АНДРЄЄВ, "у Криму ситуація з російською мовою якась неприродна, ненормальна", і навів аргументи: "Я ж дивлюся телевізор - в основному, там українська мова. У аптеку заходжу і намагаюся купити якісь ліки, тільки по пам'яті згадую, що це проти цього. А так нічого не розумію, хоча в українській мовній сфері я живу півтора роки і більшість загальних термінів розумію. Але не специфічних термінів". Подібне, на думку дипломата, може спричиняти загрозу життю людей. "І це права людей, які треба відстоювати! І я з жалем констатую, що Росія не ставить в офіційних форматах питання російської мови належно", - сказав В. АНДРЄЄВ.

Також генконсул РФ в Сімферополі вважає, що в Криму має бути не одна, а 10-15 шкіл з російською програмою навчання.