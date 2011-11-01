Янукович працює над питаннями кадрових змін в уряді - Льовочкін

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ працює над питаннями кадрових змін в уряді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН сьогодні під час спілкування з журналістами.

На питання, чи слід очікувати після завтрашнього розширеного засідання Кабінету міністрів за участю В.ЯНУКОВИЧА кадрових змін, С.ЛЬОВОЧКІН відповів: «Президент працює над цим».

Він відмовився називати конкретні прізвища, сказавши, що найближчим часом це буде відомо.

Крім того, С.ЛЬОВОЧКІН зазначив, що найближчим часом буде визначена кандидатура прем’єр-міністра Криму.

Говорячи про засідання Кабміну, заплановане на середу, С.ЛЬОВОЧКІН зауважив, що на ньому планується підвести підсумки за всіма напрямками економічних реформ. Глава Адміністрації Президента нагадав, що на сьогодні таких напрямів 21.

За його словами, на засіданні уряду планується подивитися, у якому напрямку що зроблено, де потрібно підсилення, щоб до кінця року були виконані усі завдання, поставлені Президентом.