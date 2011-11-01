РФ може вжити військово-технічних заходів у разі ігнорування її позиції щодо ПРО - Лавров

Москва. Росія не виключає вживання у відповідь заходів військово-технічного характеру у разі подальшого ігнорування її позиції щодо ПРО з боку США і НАТО.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та перси МЗС РФ, про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ в інтерв`ю сербській газеті «Вечірні новини» від 1 листопада 2011 року.

«Ми готові продовжувати протиракетний діалог і з США, і з НАТО. Проте якщо наші партнери і надалі ігноруватимуть нашу позицію, нам доведеться забезпечувати власні інтереси в галузі безпеки іншими методами. Можливо, будуть потрібні конкретні й, наголошую, вимушені заходи у відповідь військово-технічного характеру», - сказав С.ЛАВРОВ.

При цьому він додав: «скажу відверто – такого розвитку подій нам би не хотілося».

Глава МЗС РФ констатував, що підписання угоди між Вашингтоном і Бухарестом про розміщення в Румунії бази ракет-перехоплювачів глобальної системи ПРО США – лише одна з ланок у ланцюжку подій останніх двох місяців, що підтверджують налаштованість США на прискорену реалізацію своїх протиракетних планів без будь-якого врахування законних занепокоєностей Росії, що не раз висловлювалися. Аналогічні домовленості про розміщення компонентів та інфраструктури ПРО також досягнуті з Туреччиною, Польщею, Іспанією, причому, судячи з усього, це не вичерпний список, зазначив він.

«Все це відбувається на тлі безвиході в діалозі Росії з Вашингтоном і Північноатлантичним альянсом з принципових для нас питань – про закріплення у формі, що юридично зобов`язує, неспрямованості ПРО США і НАТО проти російських сил стримування і про вироблення чітких критеріїв такої неспрямованості», - сказав він.

***Створення європейської системи Протиракетної оборони є пріоритетним завданням НАТО.

Планується, що система європейської ПРО НАТО почне функціонувати в 2012 році, а повністю розгортання системи має бути завершене до 2018 року. За заявою представників США, основне завдання системи ПРО - захист від ракетної загрози з боку таких країн, як Іран і Північна Корея, які мають власну ядерну програму.

Росія ж вважає розгортання системи ПРО в Європі загрозою національній безпеці.