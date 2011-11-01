Анонс на 2 листопада

* Відбудеться II Щорічний Економічний Форум країн СНД та Близького Сходу - 2011. Учасники: народні депутати України Наталія Королевська, голова Комітету ВРУ з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва, Василь Горбаль, член Наглядової Ради Національного банку України, Ірина Бережна, голова підкомітету ВРУ, Андрій Пінчук, голова підкомітету з питань контролю та законодавчого забезпечення, регулювання ринків фінансових послуг. А також іноземні гості - провідні менеджери компаній-інвесторів.

* Відбудеться розширене засідання Кабінету Міністрів України за участю Президента України Віктора Януковича.

* Прес-конференція директора ТОВ «Консалтингова група «А-95» Сергія Куюна на тему:« Ситуація на ринку нафтопродуктів, або Чому автомобілісти вибирають громадський транспорт».

* Круглий стіл на тему: «Чим загрожує Україні друга хвиля світової кризи?». Організатор - Інститут Горшеніна. Теми: Основні причини початку другої хвилі світової фінансової кризи. Оцінка «міцності» української економіки. До чого призведе друга хвиля світової кризи? Чи стане Китай першою економікою у світі? Зовнішньоекономічні пріоритети України: ЄС, РФ чи Азія? Учасники: Леонід Козаченко, голова Ради підприємців при КМУ; Ігор Уманський, екс-перший заступник міністра фінансів України; Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера; Олексій Блінов, начальник аналітичного відділу ЗАТ «Альфа-Банк»; Віктор Матчук, народний депутат Україна («Наша Україна»).

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Зірваний МЕГА джек-пот». 29.10.2011 був зірваний рекордний Мега джек-пот лотереї «Мегалот» в 13810000 гривень. Це найбільший джек-пот за всю історію існування лотереї «Мегалот» і найбільший в Україні на даний момент. Учасники прес-конференції: Євген Власенко, гендиректор МСЛ; Вікторія Цомая, директор з маркетингу МСЛ; Юлія Чернявська, прес-секретар МСЛ; Олег, новий український мультимільйонер. «Мегалот» - числова державна лотерея, яка існує з 1 вересня 2001р. «Мегалот» є правонаступником радянської лотереї «Спортлото». За всю історію існування лотереї «Мегалот» зробила мільйонерами 12 гравців. З початку існування лотереї було виграно понад 85 млн. грн.

* Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики. Розглядатимуться: проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про цінні папери; проект Закону про внесення зміни до ст. 6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" та ін.

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