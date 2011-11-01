Головне на 1 листопада

Фінанси

Ріст ВВП України у 2012 році планують на рівні 1,5 трлн. грн. - Янукович

У 2012 році планується ріст ВВП України на рівні 1,5 трлн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи на міжнародних муніципальних слуханнях "Розвиток належного управління на місцевому і регіональному рівнях" сьогодні в Києві.

"Півтора роки тому ВВП був на рівні близько 1 трильйона, зараз ми вже на 2012 рік плануємо 1,5 трлн"., - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

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НБУ домовився про можливість розрахунків за російський газ у рублях

Національний банк України домовився про можливість здійснення розрахунків за спожитий Україною газ у рублях.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Цієї домовленості було досягнуто 26 жовтня п.р. у Росії в ході зустрічі голови Національного банку України Сергія АРБУЗОВА з виконуючим обов`язки міністра фінансів Російської Федерації Антоном СІЛУАНОВИМ, керівництвом Центрального банку Російської Федерації і ВАТ «Газпром».

В НБУ зазначили, що досягнуті домовленості дають українській стороні можливість маневру при здійсненні платежів з оплати товарів імпорту, зокрема природного газу, а також уможливлять уникати коливань на валютному ринку в разі здійснення платежів із суб`єктами Російської Федерації.

Нацбанк України планує і надалі проводити роботу щодо валютної диверсифікації в розрахунках з основними торговими партнерами України, як країнами - членами Європейського Союзу, так і Російською Федерацією, Китаєм та іншими.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2008 року російський газовий концерн "Газпром" заявив про плани з 2009 року в розрахунках з деякими своїми контрагентами перейти на рублі.

В Україні питання про можливість взаємних розрахунків з Росією в рублях в торгово-економічній співпраці розглядається з 2010 року.

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Кабмін доручив НБУ посилити вимоги з надання споживчих кредитів

Кабінет Міністрів України затвердив план заходів із запобігання негативного сальдо зовнішньої торгівлі і, зокрема, доручив Національному банку України (за згодою) посилити вимоги щодо надання фінансовими установами споживчих кредитів з урахуванням платоспроможності позичальника - фізичної особи.

Про це йдеться в плані заходів з подолання негативного сальдо в зовнішній торгівлі, затвердженому розпорядженням уряду від 26 жовтня 2011 року № 1074-р, опублікованому сьогодні на урядовому порталі.

Також Кабмін доручив Міністерству фінансів, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України і Нацбанку (за згодою) до грудня 2011 р. спрямувати кредитні кошти із галузі споживчого кредитування у сферу виробництва (компенсація процентних ставок за кредитами, які спрямовані на розвиток або організацію виробництва).

Крім того, НБУ доручено зберігати обсяги міжнародних валютних резервів на рівні, достатньому для забезпечення стабільності валютного курсу, шляхом проведення валютних інтервенцій, також удосконалити інструменти хеджування валютних ризиків шляхом створення умов для форвардних валютних операцій.

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Соцполітика

Чорнобильці завтра протестуватимуть під Кабміном

Представники чорнобильських організацій, які сьогодні пікетують Верховну Раду, обіцяють завтра провести аналогічну акцію біля Кабінету міністрів, де відбудеться розширене засідання уряду за участю Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили на мітингу організатори акції протесту.

Сьогоднішня акція добігає кінця. На даний час біля входів до будівлі Верховної Ради перебувають трохи більше 100 осіб.

Як повідомляв УНІАН, учасники акції протесту – чорнобильці та афганці – намагалися зламати паркан, який огороджує парламент. Під стінами ВР перебувало близько 500 учасників акції. Вони розхитували паркан. Перешкоджали їм співробітники спецпідрозділу МВС «Беркуту», які вишукувалися вздовж паркану. Усі двері до Верховної Ради були зачинені і до будівлі парламенту нікого не пускали.

За декілька хвилин учасникам акції протесту вдалося прорвати у декількох місцях паркан. Деяким з учасників акції протесту вдалося підійти впритул до будівлі ВР, однак їх повернути за паркан представники «Беркуту».

Як передає кореспондент УНІАН, представники чорнобильських організацій вчинили спробу прорвати міліцейський кордон біля другого під’їзду будівлі Верховної Ради, намагаючись потрапити всередину. До бійців спецпідрозділу міліції, які вже перебували у ланцюгу біля входів до парламенту, підійшло підкріплення, яке намагалося відтіснити учасників акції протестантів, штовхаючи їх до центру двору біля Верховної Ради.

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Чорнобильці: Литвин пообіцяв не виносити на розгляд законопроект 9127 до обговорення з урядом

Організатори сьогоднішньої акції протесту чорнобильців, які зустрілися з головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНОМ, заявляють, що він пообіцяв не виносити законопроект 9127 на розгляд парламенту до обговорення з урядом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це, виступаючи перед учасниками акції протесту, заявив один із членів ініціативної групи чорнобильців, яка проводила переговори з керівництвом парламенту.

«Голова Верховної Ради В.ЛИТВИН запевнив нас, що злополучний законопроект 9127 не буде винесений на розгляд поки ми не домовимось з урядом», - заявив один з організаторів акції.

За його словами, голова українського парламенту запевнив представників чорнобильських організацій, що доведе до відома Президента та прем’єр-міністра інформацію про ситуацію, яка склалася з пільгами ліквідаторів аварії на ЧАЕС, на завтрашньому розширеному засіданні уряду.

Крім того, учасники переговорів зазначили, що також у парламенті було створено депутатську комісію, до якої увійдуть представники профільних відомств і чорнобильських організацій для того, щоб проаналізувати «все, що сьогодні відбувається не лише в чорнобильському законодавстві, а й навколо нього».

Разом з тим, організатори акції протесту заявили, що вони категорично не сприйматимуть запропонований варіант виплати пільг у вигляді державного боргу.

«Того, що виплати перетворяться у державний борг і сплачуватимуться коли-небудь, як це було з виплатами вкладів Ощадбанку, ми не допустимо», - запевнили організатори акцій протесту ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Також вони заявили, що в організації «Союз Чорнобиль» повинна бути здійснена зміна керівництва, оскільки існуючі лідери чинять всупереч інтересам чорнобильців.

За словами виступаючих, якщо цього не станеться, буде створена інша організація чорнобильців, про що сьогодні вже прийнято попереднє рішення.

Коментуючи сьогоднішні події, організатори акцій протесту заявили, «те, що сьогодні сталося біля Верховної Ради, - ми показали, що ми не бидло, ми люди і з нами треба рахуватися… А якщо так і далі буде продовжуватися, народ скаже владі «досить, уходьте, народ від вас втомився».

На останок виступаючі закликали чорнобильців продовжити завтра свою акцію о 9.00 біля будівлі уряду.

Наразі сьогоднішня акція протесту завершена, її учасники почали розходитись, втім центральний вхід до будівлі парламенту продовжує перебувати в щільному оточенні бійців міліцейського підрозділу «Беркут».

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Для поліпшення соцзахисту «чорнобильців» в Азарова створили консультаційну раду

Кабінет Міністрів України створив консультаційну раду з питань поліпшення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Склад ради і положення про неї затверджено урядовою постановою №1112 від 26 жовтня 2011 року, текст якої розміщено на офіційному сайті Кабміну.

До складу ради входять: віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики (голова ради), заступник міністра соцполітіки (заступник голови ради), перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, заступник міністра регіонального розвитку, заступник міністра фінансів і т.д.

Консультаційна рада є тимчасовим органом уряду, створеним з метою підготовки пропозицій щодо вирішення питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Пропозиції і рекомендації ради можуть реалізовуватимуться шляхом прийняття Кабміном відповідних рішень.

Організаційне і матеріально-технічне забезпечення ради здійснює Мінсоцполітіки.

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ПЕК

Кабмін схвалив концепцію переходу на біржову форму продажу вугілля

Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію переходу на біржову форму продажу вугілля.

Концепція схвалена розпорядженням Кабміну №1070-р від 26 жовтня, текст якого обнародувано на урядовому порталі.

У документі зазначається, що існуюча модель ринку реалізації вугілля через єдиного державного оператора держпідприємство «Вугілля України», яка зіграла позитивну роль на перехідному етапі, в даний час призводить до зниження інвестиційної привабливості вугільної галузі у зв`язку з непрозорістю ціноутворення і регулювання збуту.

Тим часом, перехід до біржової моделі торгівлі в першу чергу енергетичним вугіллям сприятиме створенню прозорого ринку вугільної продукції в Україні й впровадженню ринкового механізму ціноутворення на основі реального балансу попиту і пропозиції.

Згідно з концепцією, держава в особі профільного міністерства планує здійснювати контроль над біржовими торгами. Зокрема, Міністерство енергетики і вугільної промисловості встановлюватиме допустимі коридори коливання котирувань енергетичного вугілля за марочною приналежністю, формуватиме кваліфікаційні вимоги до учасників торгів, а також контролюватиме дотримання учасниками і біржею встановлених правил.

Положення концепції планується реалізувати в 2011-2012 рр.

У зв`язку з цим, Кабмін доручив Міненерговугілля спільно з іншими зацікавленими міністерствами і відомствами в місячний термін подати на затвердження уряду план заходів щодо реалізації положень концепції переходу на біржові торги вугіллям.

Нагадаємо, згідно з Програмою економічних реформ на 2010-2014 рр., розробленою Комітетом з економічних реформ при Президенті України, до кінця 2012 року планується ліквідувати ДП «Вугілля України».

Довідка УНІАН. «Вугілля України» є оператором оптового ринку вугільної продукції, що виробляється на державних шахтах. У 2010 році підприємство поставило споживачам 16,4 млн. тонн вугільної продукції (з них 15,9 млн. тонн - енергетичне вугілля), або 65% від загального обсягу поставок державними шахтами.

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Україна і Польща 3 листопада обговорять можливість добудови нафтопроводу «Одеса-Броди»

Україна і Польща в рамках чергового засідання міжурядової комісії 3 листопада обговорять питання розвитку європейсько-азіатського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК), зокрема, питання фінансування будівництва ділянки магістрального нафтопроводу «Одеса-Броди» від Бродів до Адамової застави і Плоцька.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова правління ПАТ «Укртранснафта» Олександр ЛАЗОРКО.

За його словами, в ході переговорів українська сторона планує «зрозуміти позицію польської сторони щодо цієї ділянки».

Крім того, як повідомив голова «Укртранснафти», в ході переговорів з польською стороною планується також обговорити питання транзиту азербайджанської нафти через Україну і Білорусь до Польщі до закінчення будівництва ділянки до Плоцька.

О.ЛАЗОРКО зазначив, що в разі позитивної реакції польської сторони на цей проект азербайджанська державна компанія SOCAR як постачальник укладе відповідні договори з госпсуб`єктами України і Білорусі на транзит нафти.

Голова компанії також додав, "Укртранснафта" в 2011 році прокачає 29-30 млн. тонн нафти.

Довідка УНІАН. Ідея проекту будівництва євроазіатського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК) Одеса – Броди – Плоцьк – Гданьськ виникла у середині 90-х років. Вона передбачала будівництво нового транспортного коридору нафти, який дав би можливість поставляти каспійську нафту в країни Західної і Центральної Європи.

Нафтопровід «Одеса – Броди» завдовжки 674 км і потужністю 9 млн. тонн на рік, який з`єднав морський нафтовий термінал (МНТ) «Південний» (Одеська обл.) і систему магістральних нафтопроводів «Дружба» в районі М. Броди (Львівська обл.), було введено в експлуатацію у 2001 році. Із самого початку він будувався для прокачування легкої каспійської нафти до Європи, проте до 2004 року простоював, а потім використовувався в реверсивному режимі (у напрямі терміналу «Південний»).

23 травня 2003 року в Брюсселі уряди України, Польщі і Єврокомісія підписали спільну декларацію про підтримку проекту ЄАНТК. Єврокомісія також виділила 2 млн. євро на проведення ТЕО будівництва трубопроводу Броди – Плоцьк, який би уможливив протягнути вже побудовану українську трубу з Одеси до польського Гданьська.

Вартість реалізації ЄАНТК на базі нафтопроводу «Одеса–Броди», згідно із затвердженим ТЕО, становить від 2 до 8 млрд. дол. залежно від обсягів транспортування нафти.

13 квітня п.р. прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК заявив, що Польща підтверджує зацікавленість у добудові нафтопроводу "Одеса–Броди" до Гданьська.

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АМКУ рекомендував 4 нафтотрейдерам знизити ціни на фірмовий бензин

26 жовтня Антимонопольний комітет України (АМКУ) рекомендував ПІІ "Лукойл-Україна", ПП "ОККО нафтопродукт", ТОВ "Золотий екватор" (WOG) і ТОВ "Альянс Холдинг" (Shell) встановити конкурентні роздрібні ціни на фірмові бензини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови АМКУ Рафаель КУЗЬМІН, сьогодні, 1 листопада, на брифінгу в Києві.

За його словами, за наявною в АМКУ інформацією, впродовж вересня 2011 року на АЗС, які працюють, зокрема, під брендами "ЛУКОЙЛ", "ОККО", WOG, стався синхронний ріст вартості бензинів підвищеної якості ("брендові бензини"). Цінові показники досягли позначки 11,35 -11,50 грн./літр, а на заправках під брендом Shell - 11,89 грн./літр.

Зокрема, вартість бензинів на АЗС ПІІ "Лукойл-Україна", ПП "ОККО нафтопродукт", ТОВ "Золотий екватор" і ТОВ "Альянс Холдинг" на 1,00 - 1,80 грн./літр вища, ніж у інших операторів ринку.

При цьому він зазначив, що підвищення цін на фірмові бензини сталося за умови стабільності курсу долара і наявності тенденції до зниження показника Platts, стабільності курсу євро і вартості сирої нафти на світовому ринку.

"Утримування високої ціни на преміум-бензин дає передумови для утримання цін на звичайний А-95", - сказав він.

Також Р. КУЗЬМІН сказав, що нафтотрейдери повинні у 10-денний термін повідомити в АМКУ про виконану роботу зі встановлення економічно обгрунтованих цін на фірмовий бензин.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня АМКУ рекомендував ПІІ "Лукойл-Україна", ПП "ОККО нафтопродукт", ТОВ "Золотий екватор" (WOG) і ТОВ "Альянс Холдинг" (Shell) встановити роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо і зріджений газ на тому рівні, який би існував за умови значної конкуренції на ринку.

Нагадаємо, 4 жовтня АМКУ і Асоціація "Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів України" підписали меморандум про загальні дії зі створення сприятливого середовища для розвитку добросовісної конкуренції.

Довідка УНІАН. На АЗС "ЛУКОЙЛ" реалізується фірмовий бензин під брендом "ЕКТО", на АЗС "ОККО" - Pulls, на АЗС WOG - Mustang і на АЗС Shell - V - Power.

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Будівництво

Затверджено тимчасовий порядок визначення оцінної вартості нерухомості

Кабінет Міністрів своєю постановою №1103 від 26 жовтня ц.р. затвердив Тимчасовий порядок визначення оцінної вартості нерухомості та об`єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються).

Про це йдеться в тексті постанови, розміщеному на урядовому порталі.

Згідно з документом, порядок визначає механізм визначення оцінної вартості нерухомості та об`єктів незавершеного будівництва, що використовується для визначення доходу від продажу (обміну) об`єкту нерухомості та іншого доходу платника податку у вигляді одержаної ним грошової компенсації від відчуження об`єкту нерухомості, крім випадків його успадкування і дарування.

Дія порядку розповсюджується на земельні покращення (об`єкти малоповерхового житлового будівництва, зокрема дачного і садибного типу, а також їх частини, об`єкти багатоповерхового житлового будівництва, а також їх частини, об`єкти нежитлового фонду, а також їх частини, об`єкти незавершеного будівництва), земельні ділянки.

Оцінну вартість визначають: для земельних покращень - суб`єкти господарювання, що відповідають вимогам, встановленим Законом «Про оцінку майна, майнових прав і професійну оцінну діяльність в Україні», для земельних ділянок - юридичними особами - суб`єкти господарювання і фізичні особи - суб`єкти підприємницької діяльності, які одержали відповідні ліцензії, а також Держземагентство.

Кабмін доручив Фонду державного майна затвердити в двомісячний термін форму подання суб`єктами оцінної діяльності, уповноваженими проводити оцінку земельних покращень, інформації про такі покращення, а також для об`єкту незавершеного будівництва - інформацію про ступінь будівельної готовності.

Крім того, в шестимісячний термін ФДМУ має внести на розгляд Кабміну проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України і Закону України" Про оцінювання майна, майнових прав і професійної оцінної діяльності в Україні" з визначення органу, який проводитиме оцінку нерухомості та об`єктів незавершеного будівництва, дохід від продажу (обміну) яких оподатковується згідно з Податковим кодексом України.

Також ФДМУ і Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства мають розробити і затвердити Порядок визначення вартості відновлення або заміщення земельних покращень - будинків, будівель і споруд багатоповерхового житлового будівництва.

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Верховна Рада планує підвищити відповідальність у сфері містобудівної діяльності

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо підвищення відповідальності та удосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту проголосували 238 народних депутатів із 373 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроект передбачає, що порушення вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень під час будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів чи споруд тягне за собою накладення штрафу на громадян - замовників об’єктів будівництва та посадових осіб у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян - замовників об’єктів будівництва та посадових осіб у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Виконання підготовчих робіт без надіслання повідомлення про початок виконання зазначених робіт у випадках, коли надіслання такого повідомлення є обов’язковим, а також наведення недостовірних даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт тягне за собою накладення штрафу на громадян - замовників об’єктів будівництва та посадових осіб у розмірі 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Виконання підготовчих робіт без реєстрації декларації про початок виконання зазначених робіт, якщо такі роботи не виконувалися на підставі зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт чи дозволу на виконання будівельних робіт, а також наведення недостовірних даних у декларації про початок виконання підготовчих робіт тягне за собою накладення штрафу на громадян - замовників об’єктів будівництва та посадових осіб у розмірі 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Виконання будівельних робіт без повідомлення про початок виконання зазначених робіт, а також наведення недостовірних даних у такому повідомленні тягне за собою накладення штрафу на громадян - замовників об’єктів будівництва та посадових осіб у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Самочинне будівництво об’єктів загальною площею до 300 кв. м, інженерних споруд заввишки або протяжністю до 30 м, а так само самовільна зміна архітектурного вигляду будинків або споруд (крім зовнішнього утеплення) під час експлуатації тягне за собою накладення штрафу на громадян - замовників об’єктів будівництва та посадових осіб у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Фондовий ринок

ВР відмовилася дозволити приватизацію низки підприємств

Верховна Рада України відмовилася включити до переліку підприємств, що підлягають приватизації, низку підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації" проголосували лише 212 народних депутатів з 392 зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом пропонувалося зняти обмеження на приватизацію підприємств Національного космічного агентства України, підприємств авіаційної промисловості, підприємств з виробництва основної залізничної техніки, підприємств, які ввійшли до статутного капіталу ДАК "Хліб України" і не забезпечують зберігання зерна державного резерву, деяких об’єктів портової інфраструктури, майнових комплексів з виробництва вина і лікеро-горілчаних виробів, підприємств соляної промисловості, об’єктів державної системи сертифікації тощо.

Крім того, законопроектом пропонувалося виключити з переліку 675 об’єктів, які були реорганізовані, ліквідовані або втратили ознаки загальнодержавного значення.

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Транспорт/Зв`язок

Кабмін продовжив програму реформування залізничного транспорту до 2019 року

Кабінет Міністрів України своєю постановою №1106 від 26 жовтня ц.р. продовжив термін дії Державної цільової програми реформування залізничного транспорту до 2019 року (включно).

Про це йдеться в постанові, розміщеній на урядовому порталі.

Згідно з документом, на першому етапі (2010-2012 рр.) передбачається вдосконалення нормативно-правової бази, створення державного акціонерного товариства залізничного транспорту, впровадження механізму розподілу фінансових потоків за видами господарської діяльності.

На другому етапі (2013-2015 рр.) планується формування вертикально інтегрованої виробничо-технологічної системи залізничного транспорту, структурованої за видами діяльності, з впровадженням автоматизованої системи обліку і управління; вдосконалення тарифної політики, забезпечення вільного ціноутворення в конкурентних секторах ринку транспортних послуг; створення головного і регіонального центрів управління перевезеннями; впровадження механізму фінансової підтримки пасажирських перевезень; створення організаційно-правових умов для функціонування приватних операторів пасажирських перевезень; створення у сфері приміських і регіональних пасажирських перевезень господарських товариств, корпоративні права на які належатимуть органам виконавчої влади; оптимізація організаційної структури залізничного транспорту.

На третьому етапі (2016-2019 рр.) передбачається ліквідація перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних шляхом впровадження механізму фінансової підтримки пасажирських перевезень; створення господарського товариства у сфері пасажирських перевезень в далекому і місцевому сполученнях, корпоративні права на яке належатимуть товариству; збільшення кількості приватних компаній, що володіють парком пасажирських вагонів; створення місцевих залізниць, що володіють об`єктами інфраструктури і рухомим складом, на базі підрозділів промислового залізничного транспорту, малодійових і вузькоколійних ділянок; розвиток мережі логістичних комплексів, складських і розподільних терміналів.

Орієнтовний обсяг коштів для виконання першого і другого етапів програми становить 9 млрд. 329,95 млн. грн.(з держбюджету — 4 млрд. 094,9 млн. грн., з місцевих бюджетів — 3 млрд. 953,6 млн. грн., інших джерел — 1 млрд. 281,45 млн. грн.). Обсяг коштів, необхідний для реалізації третього етапу програми, буде визначено під час затвердження відповідних завдань і заходів.

Нагадаємо, 16 грудня 2009 р. уряд схвалив проект постанови про затвердження Держпрограми реформування залізничного транспорту на 2010-2015 роки. Відповідно до проекту, Державна програма реформування залізничного транспорту до 2015 р. здійснюватиметься в три етапи.

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В Україні з початку року відремонтовано і побудовано 1510 автодоріг

В Україні з початку року (станом на 26 жовтня ц.р.) відремонтовано і побудовано 1510 автодоріг загального користування, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури.

Зокрема, цього року відкрита транспортна розв`язка на 128 км автодороги Київ - Чоп поблизу Житомира. На маршруті Москва - Харків - Сімферополь введено в експлуатацію 28 км автодороги Харків - Щербаківка, в Сумській області - 88,1 км автомобільної дороги М-02 Копти - Глухів - Бачевськ, на Волині - 27 км автомобільної дороги М-07 Київ - Ковель - Ягодин, на Чернігівщині та Київщині - дорога Чернігів - Пакуль - Славутич протяжністю 73 км.

Крім того, цього року відкрито рух на новому обході смт Бабанка Черкаської області міжнародної автодороги Стрий - Тернопіль - Кіровоград – Знам’янка, що з’єднує схід і захід України, а також на автодорогах Ульянівка - Миколаїв, Севастополь - Балаклава, Одеса – Мелітополь - Новоазовськ (на Таганрог) та інші.

У прес-службі відзначили, що сьогодні тривають роботи на автодорогах Київ-Житомир і Київ-Харків-Довжанський (від Полтави до Лубен), будується під`їзд до м. Ірпінь, завершується будівництво обходу міста Дніпропетровськ.

Крім того, до кінця 2011 року планується завершити ремонтні роботи на під`їздах до міжнародних пунктів пропуску Львів – Рава-Руська, Львів - Шегині та відкрити рух на дорозі Львів - Краковець протяжністю 54,4 км.

У міністерстві нагадали, що Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ поставлено завдання відкрити в 2012 році рух не менше ніж на 2000 км вітчизняних доріг.

Довідка УНІАН. В Україні в 2010 році було відремонтовано і відкрито рух на автодорогах громадського користування протяжністю 973 км, у 2009 році - на 92 км доріг.

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Завтра в Україні трохи похолодає

У середу, 2 листопада, в Україні трохи похолодає.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра по Україні мінлива хмарність. В Криму, Приазов`ї та східних областях місцями пройде невеликий дощ, на решті території без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі - 1-6° тепла, в Карпатах, на Закарпатті та у степовій частині Криму місцями – 3-0° морозу; вдень - 6-11° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті 10-15°.

По Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі - 1-6° тепла, вдень - 6-11°.

У Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі - 4-6° тепла, вдень - 7-9°.

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