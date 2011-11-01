Курс НБУ на 02.11.11

Офіційний курс НБУ на 02.11.11100 USD США - 797.8700 (на 1 листопада - 797.7000)100 EUR - 1087.2574 (на 1 листопада - 1116.8598)10 RUR - 2.6036 (на 1 листопада - 2.6480)Облікові курси банківських металів на 02.11.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-135797.47 (на 1 листопада-137044.86)961XAG10Срібло-2630.58 (на 1 листопада-2731.32)962XPT10Платина-126143.25 (на 1 листопада-128110.62)964XPD10Паладій-50664.75 (на 1 листопада-51930.27)

Офіційний курс НБУ на 02.11.11 100 USD США - 797.8700 (на 1 листопада - 797.7000) 100 EUR - 1087.2574 (на 1 листопада - 1116.8598) 10 RUR - 2.6036 (на 1 листопада - 2.6480) Облікові курси банківських металів на 02.11.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 135797.47 (на 1 листопада - 137044.86) 961 XAG 10 Срібло - 2630.58 (на 1 листопада-2731.32) 962 XPT 10 Платина - 126143.25 (на 1 листопада - 128110.62) 964 XPD 10 Паладій - 50664.75 (на 1 листопада - 51930.27)

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