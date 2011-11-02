ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 2 листопада

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Де в Україні найнижчі ціни на овочі» пише: найнижчі ціни на овочі та картоплю у Волинській області. Це зумовлено різким зростанням виробництва даної продукції в регіоні, близькістю області до Польщі, де ціни ще нижче, і великою віддаленістю від основних ринків збуту...

http://delo.ua/business/gde-v-ukraine-samye-nizkie-ceny-na-ovoschi-167125/

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Також «Діло» в публікації «Спрощенці» біжать з ринків, масово здаючи свідоцтва» пише: на українських ринках масово з`являються оголошення типу «Здам в оренду, продам». Власники навіть найвдаліших для торгівлі місць прагнуть вийти з бізнесу. За даними Держкомстату, за рік кількість зайнятих у малому бізнесі скоротилося на 1,6 млн. осіб...

http://delo.ua/businessman/uproschency-begut-s-rynkov-povalno-sdavaja-svidetelstva-167089/

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«Діло» в публікації «Як «чорнобильці» зірвали спробу Партії регіонів скасувати пільги мільйонів українців» пише: у вівторок опозиційні депутати разом з «чорнобильцями» зірвали чергову спробу Партії регіонів по-тихому скасувати соціальні пільги мільйонів українців...

http://delo.ua/ukraine/itogi-dnja-kak-chernobylcy-sorvali-popytku-partii-regionov-otm-167127/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Долари поміняли на рублі», в якому пише: Росія домоглася можливості активно просувати рублеві розрахунки з Україною, а "Нафтогаз" - заробляти на валютних операціях і оплачувати газ російською валютою. Банкіри говорять, що для реалізації цієї схеми "Нафтогазу" доведеться купувати рублі на російському міжбанку. При цьому таке нововведення призведе до появи рубля і в резервах НБУ...

http://www.kommersant.ua/doc/1808414

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Безробітні не стануть бездомними», в якому пише: у парламентській більшості пропонують заборонити банкам виселяти неплатоспроможних безробітних позичальників з іпотечного житла. При цьому їм на термін до одного року буде надаватися відстрочка зі сплати кредиту. Одночасно колекторам заборонять стягувати борги з населення. Ці ініціативи запропоновані в законопроектах депутата від Партії регіонів, зареєстрованих вчора в парламенті. Учасники ринку прогнозують, що прийняття цих норм ускладнить роботу банкірів з позичальниками, які винні їм 150 млрд. грн.

http://www.kommersant.ua/doc/1808377

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Видання «Економічні відомості» у публікації «СОТ затягує авіапром» пише: пріоритети уряду в питанні забезпечення ринку авіаперевезень сучасною технікою, схоже, на стороні перевізників, а не авіапрому. Про це говорить рішення Кабміну про приєднання України до Угоди про торгівлю цивільною авіатехнікою...

http://state.eizvestia.com/full/vto-zatyagivaet-aviaprom

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Українці заплатять судам», в якому пишуть: цього тижня набуває чинності закон про судовий збір, що для українських громадян означає істотне подорожчання правосуддя. І все було б не так уже й погано, якби новація гарантовано призвела до не менш істотних покращень у роботі вітчизняних судів. Проблема тільки в тому, що закон про судовий збір розробляли і впроваджували ті ж люди, які взяли під абсолютний контроль всі ключові важелі впливу в судах...

http://markets.eizvestia.com/full/ukraincy-zaplatyat-sudam

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Газета «Сьогодні» у публікації «Найкращий бензин повинен сильно подешевшати» пише: Антимонопольний комітет вирішив, що ціни на паливо завищені...

http://www.segodnya.ua/news/14305422.html

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Також «Сьогодні» у публікації «У київських лікарнях збільшилися побори з приїжджих» пише: якщо минулого року з приїжджих брали за обслуговування 200 гривень або нічого, то зараз до 300 гривень і... договір про оренду квартири...

http://www.segodnya.ua/news/14305438.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «НБУ ввімкнув «поліграф». Конфіденційність забезпечена?» пише: Нацбанк продовжує випробовувати терпіння українців своєю політикою недопущення валютного ажіотажу на ринку. Спочатку регулятор заборонив обмінні операції без документів, що посвідчують особу, а тепер взявся за таємницю клієнтів...

http://economics.unian.net/ukr/detail/108270

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Абрамович розповів про ключову угоду в своїй кар`єрі» пише: у вівторок Роман Абрамович продовжив давати свідчення за позовом Бориса Березовського, який сподівається відсудити понад $ 5,5 млрд. втрат від невигідних угод з продажу часток у "Сибнефти" і тодішньому «Русалі», нібито нав`язаних йому відповідачем з відома Володимира Путіна...

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Також «Ведомости» у публікації «Паливо в московських аеропортах подорожчає на 20%» пишуть: дефіцит гасу в московських аеропортах зовсім не зник. Тому сьогодні паливо в «Шереметьєво» подорожчає на 22%, а в «Домодєдово» і «Внуково» з неділі - на 20 і 7,5%, відповідно. Авіатори приготувалися підвищувати ціни на квитки...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1409825/kerosina_vsem_ne_hvatit

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Видання «Известия» в публікації «Росія вирішила побудувати авіаносець» пише: остаточне рішення за президентом, але у ВМФ вже визначилися з тим, яким має бути головний корабель. Будувати його будуть відразу на декількох верфях, а зберуть на «Севмаші»...

http://izvestia.ru/news/505655

(УНІАН)