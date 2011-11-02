Опозиція вимагає, щоб у ВР влада розказала про переговори з РФ

Опозиція вимагає, щоб у парламенті виступили прем’єр-міністр України, міністр фінансів та голова НБУ щодо переговорів з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на засіданні парламенту народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК (фракція НУ-НС).

Він зазначив: «Вимагаємо, щоб голова НБУ разом з міністром фінансів і прем’єр-міністром України відзвітував в парламенті, хто їм давав право міняти українську гривню на російський рубль». Він додав: «Ми вимагаємо, щоб Україна негайно вступила до робочої групи щодо вступу Росії до СОТ і виставила свої чіткі вимоги щодо захисту національних інтересів: газовий контракт, необмежений доступ українських товарів на російський ринок, зняття всіх торговельних обмежень».

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що днями прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ «зробив заяву, що він гордий принциповій позиції російської сторони в переговорах з Україною». «А мені соромно за те, що в Україні є такий прем’єр-міністр, який гордиться за чужу країну, який не бореться за Україну, який не бореться за її національні інтереси, і який нічого не робить для того, щоб Україна стала сильною країною», - додав А.ЯЦЕНЮК.

При цьому він наголосив, що після такої заяви М.АЗАРОВ мав би «не відходячи, як то кажуть, від каси, зразу написати заяву про відставку і зібрався разом з усім урядом у відставку так, як вони нічого не здатні зробити».

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що вчора голова НБУ заявив про те, що Україна переходить на розрахунки за російський газ у російських рублях. «Це є першим кроком до переходу України під повний протекторат Російської Федерації», - наголосив він.

За його словами, «перехід на розрахунки в російських рублях означає тільки одне – уже не треба вступати в митний союз, це фактично валютний союз і Російський національний банк буде контролювати всі розрахунки України, в тому числі і за газ».

Він підкреслив, що «Україна відмовилась вступити до переговорної групи між Україною та РФ щодо вступу РФ до СОТ, а відмова брати участь у цій групі означає відмову від економічних вимог України до Росії, а саме – ми не можемо продавати наші товари в Росії, не можемо отримати новий контракт з РФ, ми не можемо добитися зняття цілого ряду ввізних мит на українські товари».