Англія видасть Швеції засновника Wikileaks Ассанжа

Високий суд Лондона ухвалив екстрадувати засновника ресурсу Wikileaks Джуліана АССАНЖА до Швеції, де його звинувачують у сексуальних злочинах.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з рішенням суду, в Швеції Д.АССАНЖ повинен пройти процедуру допиту у зв`язку зі звинуваченням в згвалтуванні й сексуальному домаганні.

Адвокати Д.АССАНЖА наполягали, що їхнього підзахисного можна допитати й у Великій Британії, тому екстрадиція не обов`язкова. Ще один аргумент адвокатів - можлива екстрадиція Д.АССАНЖА зі Швеції до США, де йому може загрожувати довічне ув’язнення, якщо проти нього буде висунуто звинувачення в змові.

У сексуальних злочинах Д.АССАНЖА звинувачують дві жінки, які раніше працювали на WikiLeaks як волонтери.