Янукович: скуповується зброя для нападів на органи влади

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що сьогодні в Україні закуповується зброя для скоєння нападів на органи влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на розширеному засіданні уряду.

В.ЯНУКОВИЧ розповів, що йому правоохоронні органи передали інформацію, що йде зараз закупка зброї і підготовка до нападів на органи влади.

«Що це за люди, вони вже втратили страх і совість», - сказав Президент, критикуючи намагання дестабілізувати ситуацію в країні.

В.ЯНУКОВИЧ розповів, що в одному з регіонів України працює сім’я юристів, які допомагають людям через суд отримувати кошти недоплачені за пільгами. За його словами, оскільки батько в цій сім’ї працює суддею, то рішення приймаються миттєво. В.ЯНУКОВИЧ поскаржився, що подібні випадки призводять до того, що останнього разу довелось зняти з казначейського рахунку 6 млрд. грн., що призвело до невеликої затримки пенсії.

«Нам вдалося компенсувати ці 6 мільярдів, але ще ж удар нижче пояса. Ми промовчали, витерпіли. Зараз прийшли ламати паркани ті, хто отримав за рішенням суду пенсію в розмірі близько 30 тис. грн., а одноразові компенсації 700-600 тис. грн.»,- сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Що потрібно зірвати стабільність фінансову, зірвати політичну стабільність, починати всім виходити на вулиці з вилами і ділити все, що є? Чи що потрібно? Є заклики до революції», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

В.ЯНУКОВИЧ упевнений, що все це організовують не ті люди, яким важче живеться. «Люди, яким найважче, мовчать, терплять і чекають», - сказав Президент.

В.ЯНУКОВИЧ закликав вести діалог з суспільством. «Давайте виходити до людей, нам немає чого боятись. У нас є недоліки, є прорахунки, ми про них кажемо, і ми їх виправляємо. Ми кажемо правду», - сказав він.