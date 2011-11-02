Янукович пропонує міністрам, які не справляються з роботою, самим подавати у відставку

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує міністрам, які не справляються зі своїми завданнями в контексті проведення реформ у країні, самостійно подавати заяви про відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на розширеному засіданні Кабінету міністрів і Комітету економічних реформ.

«Я й вимагаю, й запрошую вас на шлях боротьби за краще життя людей. На це ми з вами повинні витрачати всю енергію, як то кажуть, до кінця, хто встав на цей шлях. А хто не витримує, повинен відійти в сторону або взяти роботу якусь трохи легшу на себе. Краще добровільно. Краще... Оскільки я проти того, щоб ми людей за недоліки, як то кажуть, били», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він підкреслив, що недоліки є в кожного.

«Нам потрібно мати авангард – сильний і потужний, який повинен тягнути вперед прогрес», - сказав Президент.