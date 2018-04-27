Рекордний джек-пот піддався екс-чемпіону України з вільної боротьби

38-річний житель Львова Олег (прізвище зі зрозумілих причин не повідомляємо) 29 жовтня зірвав джек-пот лотереї «Мегалот» на суму 13 млн. 810 тис. гривень. Це - найбільший джек-пот за всю історію існування «Мегалот» і найбільший в Україні на даний момент. Ставку в 20 гривень щасливчик зробив 28 жовтня в супермаркеті Львова.

Переможця можна назвати професіоналом - Олег грає у лотерею близько п`яти років. Почалося все в Німеччині, де він деякий час жив, повернувшись до України від «хобі» не відмовився, почав грати в «Мегалот», купуючи 2 рази на тиждень по 3 квитки. Щасливими для Олега стали дати днів народження його родичів, саме ці числа він вносив у лотерейний квиток.

«Величезної сили» на лотерейному терені Олегу не позичати. Він є екс-чемпіоном України з вільної боротьби. А радість розділить з найближчими - дружиною і двома дітьми - 10-річною донькою та 18-річним сином. Працює Олег страховим агентом, отримавши виграш, звільнятися не збирається.

Всіх присутніх журналістів на прес-конференції, присвяченій такій знаменній події, цікавило в основному, на що витратить новоспечений мільйонер свій виграш. За словами Олега, у нього літні батьки і багато родичів, відповідно, спочатку він має намір поділитися з ними.

«У мене літні батьки, велика рідня. Собі поки нічого (купувати не буду - ред.), поки близьким, брату, сестрі, мамі», - пояснив він.

Після прес-конференції кореспонденту УНІАН він все ж таки «розсекретив» свої плани. Олег хоче побудувати будинок, купити дружині шубу, яку вона йому вже замовила, а також поїхати відпочити. При цьому він шкодує, що виграні гроші не допоможуть здійснити головну мрію - стати чемпіоном світу з вільної боротьби.

За словами Олега, після виграшу його друзі тут же побігли купувати лотерейні квитки, та й сам не має наміру відмовлятися від цієї нешкідливої звички.

Як зазначив генеральний директор оператора державних лотерей МСЛ Євген Власенко, максимальний термін, протягом якого переможцю виплачується вся сума виграшу, становить 12 місяців. При цьому він запевнив, що в даному випадку гроші перерахують раніше. Порядок і форма виплати визначаються безпосередньо з переможцем.

*** «МСЛ» («Молодьспортлото») є правонаступником «Спортлото» і працює на лотерейному ринку вже 35 років. «МСЛ» об`єднує такі бренди, як «Лото-Забава», «Хто там», «Мегалот», «Спротпрогноз». Також є великий вибір миттєвих лотерей. «Мегалот» є класичною числовою лотереєю за ігровою формулою, близькою до багатьох західних лотерей, яка дає можливість накопичувати великі джек-поти.

Як зазначив Є.Власенко, лотерея досить популярна в Україні. Кожного тижня в неї грають більше 1 млн. осіб, з них 65% чоловіків, 35% - жінки. 10% із загальної кількості учасників лотереї можна назвати професійними гравцями, вони розробляють системи і (як прийнято у гравців) вірять в особливі прикмети.

За свою історію існування «Мегалот» (з 2001 року) 12 людей зробила мільйонерами. Попередній джек-пот був зірваний у серпні 2007 року, тоді щасливчику дісталося 4,425 млн. грн.

Є.Власенко зазначив, що МСЛ не відстежує, як великий виграш вплинув на життя переможців. Звичайно ними є представники середнього класу, витрачається виграш, як правило, на будівництво або купівлю будинку, машини, навчання дітей. Деякі відкривають власний бізнес.

Загалом, 2011 рік щедрий на великі подарунки. Зокрема, 16 жовтня 53-річний інженер-будівельник киянин Валерій виграв у лотерею «Лото-Забава» 10 млн. грн., на які планує заснувати будівельну компанію.

Олексій Савченко (УНІАН)