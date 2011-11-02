Янукович звільнив губернаторів Львівської та Запорізької областей. Уже знайшов їм заміну
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом № 1011/2011 звільнив Михайла ЦИМБАЛЮКА з посади голови Львівської обласної державної адміністрації.
Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.
В указі не міститься формулювання причини звільнення.
Як повідомляв УНІАН, 21 грудня 2010 року Президент України В.ЯНУКОВИЧ призначив М.ЦИМБАЛЮКА головою Львівської ОДА, звільнивши з цієї посади Василя ГОРБАЛЯ.
Водночас, В.ЯНУКОВИЧ своїм указом № 1013/2011 призначив Михайла КОСТЮКА головою Львівської обласної державної адміністрації.
Також В.ЯНУКОВИЧ своїм указом № 1010/2011 звільнив Бориса ПЕТРОВА з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації.
В указі не міститься формулювання причини звільнення.
Як повідомляв УНІАН, 18 березня 2010 року Президент України В.ЯНУКОВИЧ призначив Б.ПЕТРОВА головою Запорізької ОДА.
Своїм указом № 1012/2011 президент призначив Олександра ПЕКЛУШЕНКА головою Запорізької обласної державної адміністрації.