Головне на 2 листопада

Соціальна політика

Народний депутат Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ (фракція «БЮТ-Батьківщина») заявляє, що уряд зменшив пенсії чорнобильцям.

Як повідомляє сайт партії «Батьківщина», за словами нардепа, пенсії чорнобильців у листопаді будуть нижчі за 784 гривні.

А.ПАВЛОВСЬКИЙ процитував електронний лист, розісланий Головним управлінням Пенсійного фонду начальникам управлінь Фонду в районах та містах Київської області, підготовлений на виконання доручення прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА, в якому йдеться, що при формуванні виплат із пенсій за листопад до відомостей не буде включено код виплати 997.

При цьому в листі зазначається, що Мінпраці та соціальної політики готує списки особових рахунків, по яких після виключення цього коду розмір пенсій буде менший за 784 грн.

Таким чином, за словами депутата, більшість чорнобильців у листопаді отримає пенсії, розмір яких буде менший 784 грн.

«Тому вимоги чорнобильців справедливі, і опозиція, а саме фракція «БЮТ-Батьківщина», не дозволить проурядовій більшості розглядати відповідний закон і заблокувала трибуну (Верховної Ради)», – заявив А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

Він також закликав громадян бути соціально активними, що не дозволить владі порушувати їхні права.

«Сьогодні влада побачила, що і 500 розлючених бабусь легко ламають залізні забори, і якщо під ВР буде більше 5 тисяч людей, то непопулярні закони можна буде пом`якшити, а якщо тут буде більше 20 тисяч – то їх можна скасувати, у разі якщо прийде 100 тисяч – то можна добитися дострокових виборів до парламенту – все залежить від позиції громадян», – сказав політик.

Також А.ПАВЛОВСЬКИЙ вважає, що в разі, якщо Європа заборонить в’їзд, заблокує рахунки чи арештує іноземне майно хоча б одного з провладних олігархів, Юлія ТИМОШЕНКО вже наступного дня буде на волі. «Оскільки інших інструментів крім жорстких санкцій влада не розуміє», – підкреслив депутат.

При цьому він зазначив, що сьогодні фракція «БЮТ-Батьківщина» зняла блокаду парламентської трибуни, оскільки виконано вимогу «про зняття з розгляду на цьому тижні ганебного закону про обмеження пільг».

Крім того, за його словами, «БЮТ-Батьківщина» і надалі вимагає ухвалити на цьому тижні, у п`ятницю, закон, який приведе Кримінальний кодекс України у відповідність до європейського законодавства і скасує статтю 365, за якою засудили Ю.ТИМОШЕНКО.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що сьогодні в Україні закуповується зброя для скоєння нападів на органи влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на розширеному засіданні уряду.

В.ЯНУКОВИЧ розповів, що йому правоохоронні органи передали інформацію, що йде зараз закупка зброї і підготовка до нападів на органи влади.

«Що це за люди, вони вже втратили страх і совість», - сказав Президент, критикуючи намагання дестабілізувати ситуацію в країні.

В.ЯНУКОВИЧ розповів, що в одному з регіонів України працює сім’я юристів, які допомагають людям через суд отримувати кошти недоплачені за пільгами. За його словами, оскільки батько в цій сім’ї працює суддею, то рішення приймаються миттєво. В.ЯНУКОВИЧ поскаржився, що подібні випадки призводять до того, що останнього разу довелось зняти з казначейського рахунку 6 млрд. грн., що призвело до невеликої затримки пенсії.

«Нам вдалося компенсувати ці 6 мільярдів, але ще ж удар нижче пояса. Ми промовчали, витерпіли. Зараз прийшли ламати паркани ті, хто отримав за рішенням суду пенсію в розмірі близько 30 тис. грн., а одноразові компенсації 700-600 тис. грн.»,- сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Що потрібно зірвати стабільність фінансову, зірвати політичну стабільність, починати всім виходити на вулиці з вилами і ділити все, що є? Чи що потрібно? Є заклики до революції», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

В.ЯНУКОВИЧ упевнений, що все це організовують не ті люди, яким важче живеться. «Люди, яким найважче, мовчать, терплять і чекають», - сказав Президент.

В.ЯНУКОВИЧ закликав вести діалог з суспільством. «Давайте виходити до людей, нам немає чого боятись. У нас є недоліки, є прорахунки, ми про них кажемо, і ми їх виправляємо. Ми кажемо правду», - сказав він.

Енергетика 1 листопада о 22 год. 48 хв., на Рівненській АЕС внаслідок спрацювання системи захисту відключено та зупинено турбогенератор (ТГ-4), енергоблоку № 2.

Як повідомляє прес-служба МНС України, проведено зниження потужності енергоблоку № 2, без припинення подачі електроенергії в об’єднану енергосистему України.

Радіаційний та протипожежний стан на станції - в межах норми.

Україна планує перейти на рублі при розрахунку за газ із Росією в листопаді-грудні.

Про це в коментарі УНІАН повідомив голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ.

Він зазначив, що на сьогоднішній день уже є попередня угода про перехід на розрахунки в рублях.

«Я думаю, що ми говоритимемо про перехід на рублі вже в наступний платіж», - сказав С.АРБУЗОВ.

При цьому він не виключив, що спроба перейти на оплату в рублях може відбутися й при розрахунку за газ, отриманий у жовтні, який необхідно провести до 6 листопада.

«Пробуватимемо працювати і з цим платежем, але, я думаю, об`єктивно – це наступний платіж – у наступному місяці», - сказав С.АРБУЗОВ.

Він також повідомив, що для переходу до оплати в рублях зміни в контракт вноситися не будуть, а будуть підписані доповнення до документа.

За словами С.АРБУЗОВА, відповідні переговори зараз проводяться між компаніями АТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України». Міністерства фінансів і Нацбанки обох країн усі необхідні питання вже обговорили.

«Контракт підписаний у доларах, але з`явиться можливість оплати і в доларах, і в рублях. Це буде доповнення до контракту. Воно зараз розглядається. "Нафтогаз" веде переговори з "Газпромом". На рівні Мінфінів і Нацбанків України та Росії ми питання всі вже обговорили», - сказав С.АРБУЗОВ.

Він підкреслив, що проблем із оплатою в рублях бути не повинно.

«Рубль – вільно конвертована валюта, тому тут питань бути не може, оскільки є котирування на рубль. Проблем не буде», - сказав С.АРБУЗОВ.

При цьому він зазначив, що в перспективі планується перехід у розрахунках між Україною та Росією на рубль не лише при торгівлі газом, але й при співпраці в інших сферах.

Росія повинна перевести продаж усіх своїх енергоносіїв за рублі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це в ході відеоконференції Москва-Брюссель на тему: «Газ для Європи» сказав заступник голови Держдуми РФ, президент Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ.

«Торгівля російськими енергоресурсами – чи то нафта, газ, послуги із збагачення урану – повинна проводитися за рублі», - сказав В.ЯЗЄВ

За його словами, перехід України на оплату російського газу рублями кореспондується із завданням президента Росії створити у Москві міжнародний фінансовий центр.

«Я вітаю переведення розрахунків», - сказав В.ЯЗЄВ.

При цьому він заявив, що формула ціни на газ для України приблизно така сама, як і для інших європейських країн. В.ЯЗЄВ зазначив, що на ринок газу в ЄС впливає спотовий ринок, якого взагалі немає в Україні.

«Переговорний процес безперервно йде щодо зниження ціни на газ цілим рядом оптових покупців газу у «Газпрому» - хтось успішно, хтось менш успішно. Українська сторона менш успішно проводить ці переговори – треба дати можливість домовитися за цінами «Газпрому» і «Нафтогазу», - сказав президент Російського газового товариства.

При цьому він заявив, що будівництво газопроводу «Південний потік» здійснюватиметься незалежно від переговорів про ГТС України.

«Всі рішення щодо будівництва "Південного потоку" ухвалені – вони остаточні і перегляду не підлягають. Для Києва важливо – щоб не забули українські ГТС – йти на інтеграційні процеси з «Газпромом». Іншого шляху Україна не має», - сказав В.ЯЗЄВ.

За його словами, побоювання керівництва України щодо обхідних газопроводів обгрунтовані. «Північний потік» і «Південний потік» матимуть пропускну спроможність 54 і 63 млрд. куб. м газу на рік, відповідно.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2008 року російський газовий концерн "Газпром" заявив про плани з 2009 року у розрахунках з деякими своїми контрагентами перейти на рублі.

26 жовтня ц.р. у Росії в ході зустрічі голови Національного банку України Сергія АРБУЗОВА з виконуючим обов`язки міністра фінансів Російської Федерації Антоном СИЛУАНОВИМ, керівництвом Центрального банку Російської Федерації і ВАТ «Газпром» була досягнута домовленість про можливість розрахунків за російський газ у рублях.

За словами С.АРБУЗОВА, Україна планує перейти на рублі при розрахунку за газ з Росією у листопаді-грудні.

Фінанси

Опозиція вимагає, щоб у парламенті виступили прем’єр-міністр України, міністр фінансів та голова НБУ щодо переговорів з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на засіданні парламенту народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК (фракція НУ-НС).

Він зазначив: «Вимагаємо, щоб голова НБУ разом з міністром фінансів і прем’єр-міністром України відзвітував у парламенті, хто їм давав право міняти українську гривню на російський рубль». Він додав: «Ми вимагаємо, щоб Україна негайно вступила до робочої групи щодо вступу Росії до СОТ і виставила свої чіткі вимоги щодо захисту національних інтересів: газовий контракт, необмежений доступ українських товарів на російський ринок, зняття всіх торговельних обмежень».

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що днями прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ «зробив заяву, що він гордий принциповій позиції російської сторони в переговорах з Україною». «А мені соромно за те, що в Україні є такий прем’єр-міністр, який гордиться за чужу країну, який не бореться за Україну, який не бореться за її національні інтереси, і який нічого не робить для того, щоб Україна стала сильною країною», - додав А.ЯЦЕНЮК.

При цьому він наголосив, що після такої заяви М.АЗАРОВ мав би «не відходячи, як то кажуть, від каси, зразу написати заяву про відставку і зібрався разом з усім урядом у відставку так, як вони нічого не здатні зробити».

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що вчора голова НБУ заявив про те, що Україна переходить на розрахунки за російський газ у російських рублях. «Це є першим кроком до переходу України під повний протекторат Російської Федерації», - наголосив він.

За його словами, «перехід на розрахунки в російських рублях означає тільки одне – уже не треба вступати в митний союз, це фактично валютний союз і Російський національний банк буде контролювати всі розрахунки України, в тому числі і за газ».

Він підкреслив, що «Україна відмовилась вступити до переговорної групи між Україною та РФ щодо вступу РФ до СОТ, а відмова брати участь у цій групі означає відмову від економічних вимог України до Росії, а саме – ми не можемо продавати наші товари в Росії, не можемо отримати новий контракт з РФ, ми не можемо добитися зняття цілого ряду ввізних мит на українські товари».

Дефіцит Державного бюджету України за підсумками січня-жовтня становив 11,9 млрд. грн., що майже у п`ять разів менше за показник за аналогічний період 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО, виступаючи на розширеному засіданні Кабінету міністрів і Комітету економічних реформ.

Євросоюз з 2012 року припинить фінансування проектів української влади, які так і не були втілені у життя, а спрямовуватиме кошти безпосередньо на реформування конкретних галузей.

Про це повідомив в інтерв’ю Deutsche Welle прес-аташе представництва Єврсоюзу в Україні Давід СТУЛІК.

"Наступного року форма допомоги зміниться. Тепер ми працюватимемо за принципом "Більше за більше, менше за менше", - розповів Д.СТУЛІК.

За його словами, ЄС хоче, аби Україна сама була більш зацікавлена в реформах.

Як зазначив Д.СТУЛІК, щороку Євросоюз виділятиме Україні до 180 млн. євро. Гроші надходитимуть безпосередньо в бюджет на реформування конкретних галузей. Втім, отримати їх Україна зможе лише після того, як доведе серйозність своїх намірів втілювати ці реформи. "У нас є проекти, які були реалізовані: експерти розробили певні рекомендації, допомогли написати відповідні законопроекти, але нічого так і не втілено в життя", - наголосив Д.СТУЛІК.

Серед низки так і невтілених проектів представник Євросоюзу називає Виборчий кодекс України, антикорупційне законодавство, закон про державні закупівлі. "До висновків наших експертів начебто Україна і прислухається, начебто вносяться зміни в закони, але вони ж не виконуються", - констатував Д.СТУЛІК.

В Україні буде створено групу високого рівня, яка відстежуватиме ситуацію на фінансових світових ринках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні на розширеному засіданні Кабінету міністрів і Комітету економічних реформ.

Він підкреслив, що створення такої групи необхідно, оскільки, за прогнозом експертів, другий виток економічної кризи у світі практично вже «на порозі».

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що домовленість про створення такої групи було досягнуто на рівні вищого керівництва країни.

«Ми домовилися, що ми створюємо групу високого рівня фахівців, експертів, яка у режимі он-лайн відстежуватиме ситуацію на світових фінансових ринках і в цілому все, що відбувається зараз у світі», - сказав Президент.

При цьому він підкреслив, що Україна останні півтора роки уважно стежила за розвитком фінансово-економічної ситуації у світі.

«Тільки ми, як мовиться, ніякої паніки не піднімали, і зараз не хочемо піднімати. Нікого ми не лякали і не лякатимемо. Ми розуміємо, що весь світ перебуває в такому напруженому стані», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО і міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО відбули до Вашингтона на переговори з керівництвом Міжнародного валютного фонду для обговорення питання подальшої співпраці України і МВФ.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар прем`єр-міністра України Віталій ЛУК’ЯНЕНКО.

«За дорученням прем`єр-міністра С.ТІГІПКО і Ф.ЯРОШЕНКО відбули до Вашингтона для проведення переговорів з керівництвом МВФ», - сказав він.

Органи влади

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує міністрам, які не справляються зі своїми завданнями в контексті проведення реформ у країні, самостійно подавати заяви про відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на розширеному засіданні Кабінету міністрів і Комітету економічних реформ.

«Я й вимагаю, й запрошую вас на шлях боротьби за краще життя людей. На це ми з вами повинні витрачати всю енергію, як то кажуть, до кінця, хто встав на цей шлях. А хто не витримує, повинен відійти в сторону або взяти роботу якусь трохи легшу на себе. Краще добровільно. Краще... Оскільки я проти того, щоб ми людей за недоліки, як то кажуть, били», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він підкреслив, що недоліки є в кожного.

«Нам потрібно мати авангард – сильний і потужний, який повинен тягнути вперед прогрес», - сказав Президент.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом № 1011/2011 звільнив Михайла ЦИМБАЛЮКА з посади голови Львівської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ розміщено на сайті глави держави. В указі не міститься формулювання причини звільнення.

Водночас, В.ЯНУКОВИЧ своїм указом № 1013/2011 призначив Михайла КОСТЮКА головою Львівської обласної державної адміністрації.

Також В.ЯНУКОВИЧ своїм указом № 1010/2011 звільнив Бориса ПЕТРОВА з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації. В указі не міститься формулювання причини звільнення.

Своїм указом № 1012/2011 президент призначив Олександра ПЕКЛУШЕНКА головою Запорізької обласної державної адміністрації.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63