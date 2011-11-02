Лукашенко прирік себе на поступки Росії – польські експерти

Варшава. Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО своїм небажанням змінювати ситуацію в країні та непоступливістю в контактах із західними політиками прирік себе на поступки своєму найбільшому східному сусіду – Російській Федерації.

Про це йдеться в аналізі Центру східних досліджень (OSW, Варшава), яким володіє УНІАН.

Експерти назвали найбільш правдоподібним сценарієм на найближче майбутнє подальше погіршення економічної ситуації в Білорусі через небажання влади запроваджувати кардинальні економічні реформи.

„Антикризові заходи влади мають частковий та обмежений характер, аби привести до реального покращення справ”, - написали аналітики, відзначивши, що білоруський Президент намагається „законсервувати” чинну систему для збереження своєї влади.

Експерти зазначили, що Ю.ЛУКАШЕНКО загостренням конфлікту із Заходом, який, крім економічних реформ, вимагає від нього звільнення політичних в’язнів, позбавив себе поля маневру.

”У зв’язку з цим Росія може набагато ефективніше добиватися від Білорусі поступок у важливих для неї справах, зокрема, в продажі акцій стратегічних підприємств”, - відзначили польські аналітики.

На їх думку, білоруська влада не знає не лише як вийти з економічної кризи – котра з початку року призвела до знецінення білоруського рубля втричі та майже 100% інфляції, – але й як взагалі керувати країною.

„У результаті Олександр ЛУКАШЕНКО в найближчій перспективі буде приречений на поступки Росії, що буде поступово обмежувати його незалежність, але з другої сторони дозволить відкласти у часі загрозу неконтрольованого соціального вибуху”, - резюмували експерти.

Як повідомляв УНІАН, білоруська влада бойкотоувала саміт нової політики Європейського Союзу стосовно держав-східних партнерів „Східне партнерство” у Варшаві наприкінці вересня.

Стосунки Білорусі та Євросоюзу різко погіршилися після розгону в Мінську демонстрантів проти фальсифікації виборів в грудні 2010 року та арешту опозиційних кандидатів, які боролися за пост глави Білорусі з керуючим вже 17 років країною О.ЛУКАШЕНКОМ.

Низка експертів зауважують, що обраний Президентом України на початку 2010 року Віктор ЯНУКОВИЧ своєю політикою нагадує О.ЛУКАШЕНКА та прогнозують українцям нинішню долю білорусів, якщо українська влада відмовиться від європейської інтеграції задля вступу в Митний союз з Росією, Білоруссю та Казахстаном.