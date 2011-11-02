Курс НБУ на 03.11.11
20:44, 02 листопада 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 03.11.11100 USD - 797.9300 (2 листопада - 797.8700)100 EUR - 1101.8615 (2 листопада - 1087.2574)10 RUR - 2.6006 (2 листопада - 2.6036)Облікові курси банківських металів на 03.11.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-138121.68 (2 листопада-135797.47)961 XAG 10 Срібло - 2699.40 (2 листопада-2630.58)962XPT10Платина-127269.84(2 листопада-126143.25)964XPD10Паладій-51147.31 (2 листопада-50664.75)
Офіційний курс НБУ на 03.11.11
100 USD - 797.9300 (2 листопада - 797.8700)
100 EUR - 1101.8615 (2 листопада - 1087.2574)
10 RUR - 2.6006 (2 листопада - 2.6036)
Облікові курси банківських металів на 03.11.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-138121.68 (2 листопада-135797.47)
961 XAG 10 Срібло - 2699.40 (2 листопада-2630.58)
962XPT10Платина-127269.84(2 листопада-126143.25)
964XPD10Паладій-51147.31 (2 листопада-50664.75)
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