Курс НБУ на 03.11.11

Офіційний курс НБУ на 03.11.11100 USD - 797.9300 (2 листопада - 797.8700)100 EUR - 1101.8615 (2 листопада - 1087.2574)10 RUR - 2.6006 (2 листопада - 2.6036)Облікові курси банківських металів на 03.11.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-138121.68 (2 листопада-135797.47)961 XAG 10 Срібло - 2699.40 (2 листопада-2630.58)962XPT10Платина-127269.84(2 листопада-126143.25)964XPD10Паладій-51147.31 (2 листопада-50664.75)

Офіційний курс НБУ на 03.11.11 100 USD - 797.9300 (2 листопада - 797.8700) 100 EUR - 1101.8615 (2 листопада - 1087.2574) 10 RUR - 2.6006 (2 листопада - 2.6036) Облікові курси банківських металів на 03.11.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-138121.68 (2 листопада-135797.47) 961 XAG 10 Срібло - 2699.40 (2 листопада-2630.58) 962XPT10Платина-127269.84(2 листопада-126143.25) 964XPD10Паладій-51147.31 (2 листопада-50664.75)

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