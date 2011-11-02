Анонс на 3 листопада

* Прем`єр-міністр України Микола Азаров візьме участь у відкритті 17-ї сесії Конференції міністрів країн-членів Ради Європи, відповідальних за місцеве та регіональне самоврядування. Організатори: Секретаріат РЄ та Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Учасники: Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд, президент Парламентської асамблеї РЄ Мевлут Чавушоглу, президент Конгресу місцевих і регіональних влад РЄ Кіт Вітмор, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолій Близнюк і міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться брифінг першого заст.голови Антимонопольного комітету України Рафаеля Кузьміна, присвячений питанню наведення порядку в тарифоутворенні на послуги з розміщення телекомунікаційних мереж у будинках комунальної власності столиці. Зокрема, буде повідомлено про вимоги Комітету, висунуті з цією метою до Київської міськради.

* Круглий стіл на тему: "Молочні ріки" обміліли: чим загрожує українцям криза в молочному скотарстві?". Учасники: директор департаменту ринків тваринництва Міністерства аграрної політики та продовольства України Андрій Гетя; президент Асоціації виробників молока України Андрій Дикун, директор Групи компаній "Biona" Артур Карганян; представники передового українського господарства з розведення ВРХ.

* Прес-конференція голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Івана Бісюка на тему: "Африканська чума: потенційні загрози епізоотії та можливі наслідки для України".

* Прес-конференція на тему: «Ситуація в банківській галузі України. АУБ ініціює законопроект, який повинен захистити українські банки». Учасники: Станіслав Аржевітін, голова Ради АУБ, народний депутат України, Комітет ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики; Олександр Сугоняко, президент АУБ, віце-президент Центрально-євразійської банківської федерації.

* Відбудеться засідання Спеціальної контрольної комісії ВРУ з питань приватизації. Розглядатимуться: проект Закону «Про Фонд державного майна України»; інформація Фонду державного майна України про зміни умов договору купівлі-продажу пакета акцій «ВАТ Криворіжсталь» (про укладення додаткової угоди).

ІНДЕНКО 14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Як керівництво «Даринку» викинуло на вулицю 60 працівників». Мова піде про конфлікт на одному з найбільших ринків України. Хто блокує роботу закладів громадського харчування, розташованих на території «Даринку»? Чому міцні молоді люди не пускають людей на свої робочі місця? Чому орендарів, які мають угоди до кінця 2013 року, викинули на вулицю? В роботі візьме участь директор ТОВ «Фастфуд України» і ТОВ «КВІШ», які є власниками ресторанів на «Даринку», Роберт Стрижов (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 067-504-58-50.

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