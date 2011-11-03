Посилено охорону перших осіб держави - ЗМІ

Посилено охорону перших осіб держави. Про це пише газета «Сегодня» з посиланням на джерела у спецслужбах.

Видання зазначає, що джерела підтверджують наявність даних про закупівлю зброї для нападу на владні структури.

"Про те ж говорять і останні події у Львові, Харкові й інших містах, де були скандали з продажем зброї або виявленням арсеналів", - сказав співрозмовник газети.

Він додав, що йдеться й про загрози безпеці першої особи держави та інших керівників країни.

"Про це свідчить оперативна інформація, яка надходить у правоохоронні органі. Це не чутки з базарів. Це дані від перевірених людей", - підкреслив співробітник спецслужби.

"У зв`язку з цим заходи щодо охорони перших осіб посилені", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 2 листопада, під час розширеного засідання уряду Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що правоохоронні органи передали йому інформацію про закупівлю зброї опонентами влади для нападу на органи влади.

Водночас, міліція та СБУ в офіційних коментарях цю інформацію не підтвердили.

Сьогодні Управління зв’язків з громадськістю МВС України повідомило, що міліція цього року вилучила з незаконного обігу велику кількість зброї і з’ясовує достеменні наміри людей, які зберігають арсенали.