Курс на реформи не залежить від персонального складу уряду - експерт

Точкові кадрові зміни в уряді не скасують узятий курс на реформи, тоді як самі наслідки наради за участю глави держави важливі не стільки з погляду кадрового резерву, скільки функціонального.

Так прокоментував результати вчорашнього засідання Кабінету міністрів за участю Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ, повідомили УНІАН в АМС.

«Нинішній уряд України – це уряд-функція. Це і є головний стрижень нинішньої команди. Всі, хто не можуть цього усвідомити, самі собою відпадатимуть. Проте суть діяльності команди не мінятиметься. Так само, як і беззмінними є ключові фігури уряду - АЗАРОВ, КЛЮЄВ, КОЛЕСНІКОВ тощо. Щодо програми реформ, то влада, задекларувавши їх сьогодні, вже не зможе зійти з дистанції і просто вимушена реалізовувати їх до кінця. А це можливо лише за умови стабільної влади і спадковості управлінських рішень у майбутньому», - вважає експерт.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, кадрова ротація може загрожувати не тільки тим, хто був названий на засіданні за участю Президента, а й іншим міністрам і губернаторам, які не зроблять висновків з почутого.

«Не факт, що на наступній нараді питання задаватимуться виключно міністрам фінансів, охорони здоров`я, освіти і оборони. У даному випадку йдеться про тенденцію. Кадрові постанови можуть бути винесені щодо тих, хто просто не зробить висновків із закликів Президента і прем`єр-міністра. І в цьому разі технологічний пошук громовідводів, як це заведено в експертному середовищі, не матиме серйозного значення», - заявив заступник директора АМС.